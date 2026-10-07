Algunos informes de prensa aseguraron que el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que ha recibido duras críticas en España desde que se lesionó la rodilla jugando con la selección de su país, mantuvo una discusión verbal con José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, ayer martes, señalando que el técnico portugués reprendió a su delantero y le prometió defenderlo públicamente.

Las próximas declaraciones públicas de José Mourinho estarán sometidas a un intenso escrutinio en España, y es muy probable que el entrenador del Real Madrid se enfrente a un aluvión de preguntas sobre la última situación de Kylian Mbappé.

Desde que se lesionó la rodilla izquierda en el partido de Francia contra Turquía el 25 de septiembre durante un encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA, el capitán de la selección francesa ha recibido duras críticas en España, y las imágenes de su velada en una discoteca de París con su pareja Esther Expósito, además de un vídeo de su excursión en bicicleta por los Alpes suizos, provocaron una enorme indignación en Madrid.

Muchos ven en esta actitud un desafío de Kylian Mbappé al Real Madrid, ya que un periodista de "Radio Marca" explicó que el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo pidió a la directiva del club que apoyara su candidatura al Balón de Oro de 2026, pero su petición fue rechazada, preguntándose: "¿Es posible que esto haya provocado algunas tensiones entre bastidores?".

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Según la cadena "RMC Sport", la preocupación sigue siendo real en la capital española, y se extienden numerosas teorías y rumores que alimentan los debates, el último de ellos planteado anoche en el programa "El Chiringuito": se dice que José Mourinho abordó esta preocupación directamente con su delantero ayer martes en el centro de entrenamiento del Real Madrid, Valdebebas, en privado.

José Mourinho mantuvo una charla privada con Kylian Mbappé durante el desayuno y, en el transcurso de esa conversación, lo reprendió con dureza y le dijo: "Eres un (palabra malsonante)", pero el técnico portugués añadió: "Fuera, cuando me pregunten, te defenderé, pero aquí no, no te voy a defender".

Tras reanudar los entrenamientos individuales el lunes, el jugador francés esperaba participar contra el Villarreal en LaLiga el próximo sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, pero según el programa "El Chiringuito", podría encontrarse en el banquillo al inicio del partido, junto a Vinicius Junior.

Esta posibilidad gana fuerza dado que Kylian Mbappé no entrenó con sus compañeros el martes, pues después de la reprimenda de José Mourinho, los informes aseguraron que el exjugador del Paris Saint-Germain tomó un avión privado a última hora de la mañana para pasar el día en París, con el consentimiento del Real Madrid, y se dice que regresó a Madrid poco después de las nueve de la noche.



