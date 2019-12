Representante de Charles Aránguiz descartó a Boca: "Puede ir a Inter de Milán o al PSG"

André Cury, agente del volante, adelantó que el chileno no seguirá en Bayer Leverkusen. Además, desechó su posible retorno a Sudamérica.

El futuro de Charles Aránguiz es una incógnita. En junio de 2020 culmina su vínculo con Bayer Leverkusen y ya son varios los clubes que están tras sus pasos. De hecho, la prensa argentina aseguró que es opción para Juan Román Riquelme en Boca.

Pero no solo el club xeneixe tendría al volante chileno en sus planes, también asomó como alternativa para el Internacional de Porto Alegre pese a que desde la dirigencia de las Aspirinas descartaron su salida y anunciaron que están “trabajando” en renovar su contrato.

Por ahora, lo más probable es que el "Príncipe" se quede en Europa, pero lejos del BayArena. Así al menos lo aseguró André Cury, su representante, quien comentó las opciones que tiene el jugador de cara a la próxima temporada.

"De ninguna manera podrá marcharse en esta ventana de mercado que empieza a principios de año. Es cierto que en trabajan urgentemente en la renovación de su contrato, pero entiendo que eso de ninguna manera acontecerá. Tampoco debiera quedarse a jugar en ", señaló el brasileño en diálogo con La Cuarta.

Y en la misma línea, aseveró que el ex Universidad de no retornará al fútbol sudamericano en el corto plazo. "Yo no creo que Aránguiz regrese a Sudamérica después de que termine su contrato con Leverkusen. Tengo entendido que existe un interés del Inter de Porto Alegre, porque es un jugador de la casa. Sin embargo, en la vida y en el fútbol las cosas cambian", agregó.

Por último, el agente reveló que el nacido en Puente Alto recibió ofertas de dos grandes equipos del Viejo Continente. "Charles puede ir a o al Paris Saint-Germain. Ya lo veremos", cerró el empresario brasileño.