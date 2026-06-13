Reprensiones e ira... João Félix sufre un revés en la concentración de Portugal

La concentración de Portugal para el Mundial 2026 ha vivido un incidente polémico: João Félix protagonizó un altercado con los responsables de la selección.

Marruecos integra el Grupo 11 con Congo, Colombia y Uzbekistán.

Un vídeo difundido en la red social «X» muestra a Félix descendiendo del autobús antes de entrar al hotel; se detuvo unos minutos con una persona, momento en el que un responsable de la selección lo reprendió.

Según la prensa, el jugador fue criticado por aparecer en una entrevista con un influencer, lo que violaría las normas de comunicación del torneo.

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Según los informes, el jugador se molestó por las críticas recibidas y mostró su malestar, lo que avivó la polémica en el entorno luso.

La escena generó gran repercusión en redes, pues muchos vieron en ella un mensaje de cercanía con la afición pese a las restricciones de la concentración.

La selección portuguesa sigue preparando el Mundial con ambición de título, mientras el cuerpo técnico insiste en la disciplina y concentración totales.