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Informaciones de la prensa alemana revelan sorpresa y malestar en la directiva del Bayern de Múnich tras las declaraciones de Joshua Kimmich sobre la crisis de su compañero Jamal Musiala, después de la derrota del equipo ayer miércoles en el campo del Lille francés (2-1), en la quinta jornada de la Liga de Campeones. Algunos altos cargos del club no conocían de antemano la postura del centrocampista alemán.

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El diario «Bild» señaló que Joshua Kimmich meditó bien sus declaraciones durante los últimos días, después de sentir que, como vicecapitán del equipo ante la ausencia de Manuel Neuer por lesión, debía defender con claridad a su compañero Musiala.

El periódico indicó que la directiva del Bayern aún no ha decidido si impondrá una multa económica a Kimmich por sus palabras.

Sin embargo, la tendencia inicial apunta a no sancionarlo, ya que la dirección deportiva, encabezada por Max Eberl y Christoph Freund, y el entrenador Vincent Kompany quieren reconducir la situación y poner fin a la polémica en torno al caso.

Los dirigentes del club quieren dar a Musiala la oportunidad de centrarse en recuperar su nivel, en lugar de avivar aún más la tensión dentro del equipo con largos debates sobre un posible castigo a Kimmich.

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El informe añade que muchos en el Bayern creen que Kimmich tuvo en cuenta ambos puntos de vista en sus críticas y mostró comprensión hacia la preocupación de los dirigentes del club por el interés del jugador, pero se opuso a la forma en que se lanzaron las críticas en público, en especial las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge tras la vuelta de Musiala a los terrenos de juego el pasado viernes.

Además, «Bild» asegura que todos los jugadores del Bayern respaldan a Musiala y que las palabras de Kimmich recibieron apoyo en el vestuario, ya que el centrocampista expresó la postura de todo el grupo. Eso explica que insistiera en que su compañero cuenta con el respaldo total del equipo.

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Las recientes declaraciones de Rummenigge no sentaron bien en el vestuario, pese a que los jugadores entienden la posición de la directiva y sus preocupaciones.

Muchos consideraron que no era apropiado sacar el desacuerdo a la luz pública y cargar su peso sobre un solo jugador, y habrían preferido tratar estos asuntos de puertas adentro desde el principio.

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El diario recordó el caso de Philipp Lahm, excapitán del Bayern, a quien el club impuso una multa interna récord de 50.000 euros en 2009 tras sus críticas generalizadas a la directiva en una entrevista con el «Süddeutsche Zeitung».

Asimismo, señaló que desde entonces ningún jugador se había enfrentado a la cúpula del club de forma pública y directa como lo ha hecho Kimmich recientemente.

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Aunque una multa a Kimmich parece improbable, los dirigentes del Bayern tienen previsto mantener otra conversación con él sobre sus declaraciones, después de que el jugador asegurara que había hablado del asunto internamente, sin desvelar con qué personas se había puesto en contacto.

Según explicó «Bild», algunos de los dirigentes a los que alcanzaron las críticas de Kimmich se sorprendieron por sus declaraciones, realizadas tras el partido de ayer, pese a que el jugador afirmó haber tratado el tema dentro del club.

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Kimmich se pronunció así sobre el caso Musiala ante los medios tras el encuentro: «Lo que no entiendo es la forma en que se habla de esto en público. Nunca se debería cargar ese peso sobre los hombros de un jugador».

El internacional alemán añadió: «Es algo totalmente inaceptable y no es propio del Bayern de Múnich, sobre todo en el momento actual».