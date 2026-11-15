¿Repetirá la Federación Saudí los errores del pasado? Fuerte advertencia por el futuro de Donis

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Las especulaciones se intensifican en torno al futuro del griego Giorgos Donis al frente de la dirección técnica de la selección de Arabia Saudí, pese a los éxitos cosechados con el combinado saudí durante el último periodo, el más reciente de ellos la conquista del título de la Copa del Golfo Arábigo, en un momento en el que algunas voces del fútbol saudí han comenzado a reclamar que se mantenga la estabilidad técnica, rechazando la idea de un cambio antes de los próximos compromisos.

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Entre las informaciones que apuntan a nombres alternativos para suceder al técnico griego y las peticiones de su continuidad hasta la Copa Asiática 2027, la Federación Saudí de Fútbol se encuentra ante interrogantes sobre el futuro del proyecto deportivo de la selección y sobre la conveniencia de prescindir de un entrenador que logró devolver el alma al equipo, pese al fracaso en el Mundial 2026.

Diversos informes periodísticos han especulado con la posibilidad de que Georgios Donis abandone el banquillo de la selección saudí durante el próximo periodo, concretamente antes del inicio de la Copa Asiática 2027, y señalan al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, como candidato a asumir el cargo en sustitución del técnico griego.

Estas informaciones llegan pese a que Donis no lleva mucho tiempo en el puesto, después de hacerse cargo de Arabia Saudí el pasado mes de abril, en sustitución del francés Hervé Renard, apenas dos meses antes del comienzo del Mundial 2026.

La participación saudí en el Mundial no estuvo a la altura de las expectativas, ya que la selección se despidió del torneo en la primera fase, después de conformarse con el empate ante Uruguay por 1-1 y con Cabo Verde sin goles, mientras que encajó una abultada derrota ante España por un contundente 4-0, para terminar su recorrido en el último puesto del Grupo Octavo con dos puntos.

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Pese a esos resultados, el juicio sobre la etapa de Donis no puede reducirse a la participación mundialista, sobre todo porque el técnico griego logró después un hito importante con el que devolvió a la selección saudí a los podios.

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Un título del Golfo refuerza la posición del técnico griego

Donis consiguió conducir a la selección saudí a la conquista del título de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la «Copa del Golfo 27», el pasado mes de octubre, otorgando a Arabia Saudí su primer título en 23 años.

El título no fue un mero añadido al palmarés del técnico griego, sino que llegó tras un recorrido destacado, en el que la selección saudí mostró una gran dosis de disciplina y eficacia, después de lograr la victoria en cuatro de cinco partidos, mientras que resolvió el quinto enfrentamiento en la tanda de penaltis.

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La selección también destacó durante el torneo por una llamativa solidez defensiva, ya que sus jugadores marcaron ocho goles sin que su portería se viera batida en toda la competición, un indicio de la mejoría experimentada en el rendimiento del equipo bajo la dirección de Donis.

Atendiendo al balance del técnico griego desde que asumió el cargo, la selección saudí disputó 12 partidos, oficiales y amistosos, en los que logró seis victorias, frente a cuatro empates y dos derrotas, y sus jugadores marcaron 16 goles, mientras que su portería encajó nueve.

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Al Hazzaa y Al Hammad rechazan la idea del cambio

En medio de la polémica suscitada en torno al futuro de Donis, han surgido voces saudíes que reclaman su continuidad, al considerar que la etapa actual no admite embarcarse en un nuevo experimento deportivo, especialmente con la cercanía de los importantes compromisos que esperan a la selección.

Jaled al Hazzaa, exjugador del Al Nassr, anunció su apoyo a la permanencia del técnico griego, en alusión a la evolución que ha experimentado la selección saudí en cuanto al espíritu competitivo y al rendimiento sobre el terreno de juego.

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Al Hazzaa aseguró, en declaraciones al diario saudí «Asharq Al Awsat», que cambiar al director técnico en este momento podría desconcertar a los jugadores y al cuerpo técnico, y afectar negativamente al estado de estabilidad que la selección ha empezado a adquirir durante el último periodo.

El exjugador del Al Nassr insistió en su defensa de la continuidad del técnico griego, al afirmar: «Apoyo la continuidad, y con fuerza», en una postura que refleja su rechazo a renunciar al trabajo que inició Donis por el mero hecho de que hayan surgido especulaciones sobre su futuro.

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Al Hazzaa no fue la única voz en defensa del entrenador, pues se le unió Saud al Hammad, exjugador del Al Hilal y de la selección saudí, quien a su vez mostró su respaldo a la continuidad de Donis, elogiando el trabajo deportivo que desarrolla con Arabia Saudí y los resultados logrados bajo su dirección, en especial la conquista de la Copa del Golfo, junto al nivel mostrado por la selección ante Corea del Sur.

Al Hammad advirtió de que la decisión de rescindir el contrato del técnico griego podría convertirse en un paso del que se arrepienta la Federación Saudí de Fútbol, especialmente ante el estado de satisfacción que sienten los jugadores hacia su método de trabajo, además de la estabilidad deportiva que la selección necesita en la próxima etapa.

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Donis rompe su silencio: los rumores perjudican a Arabia Saudí

Por su parte, Donis no ocultó su malestar por las crecientes especulaciones sobre su futuro con la selección saudí, al expresar su rechazo a los rumores que rodean su destino, considerándolos injustos, además de su posible impacto negativo en el ambiente de trabajo dentro de la selección.

Este clima coincidió con la llamativa victoria de Arabia Saudí ante su rival surcoreano por 3-2, en el partido amistoso que disputaron el pasado viernes en el estadio Jassim bin Hamad, en la capital catarí, Doha, dentro de los preparativos de la selección para los próximos compromisos.

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La victoria adquirió una importancia excepcional, al ser la primera de la selección saudí sobre Corea del Sur en 21 años, concretamente desde 2005, cuando Arabia Saudí superó a su rival en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0, en la fase de clasificación para el Mundial 2006.

Desde entonces, ambas selecciones se enfrentaron en seis ocasiones, en las que la selección saudí no logró ninguna victoria, después de que Corea del Sur ganara en dos partidos y cuatro terminaran en empate, antes de que Donis rompiera este maleficio y condujera a Arabia Saudí a una victoria largamente esperada.

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Entre el título del Golfo, la mejoría en el rendimiento y la importante victoria sobre Corea del Sur, el argumento de quienes reclaman la continuidad de Donis parece basarse en la necesidad de construir sobre lo logrado en lugar de empezar de cero. Pero la decisión final sigue en manos de la Federación Saudí de Fútbol, que tendrá que equilibrar los resultados del entrenador, las aspiraciones de la próxima etapa y la importancia de la estabilidad antes de la Copa Asiática 2027.