Eddie Howe, entrenador del Newcastle, confía en que su jugador Bruno Guimaraes no pedirá abandonar el club para fichar por el Arsenal, y en que no repetirá el polémico escenario de la salida del sueco Alexander Isak al Liverpool el pasado verano.

Howe reconoció, según informó el diario "Telegraph", que no puede garantizar la permanencia de Guimaraes en el Newcastle el próximo septiembre, pero defendió con firmeza la personalidad de su capitán e insistió en que el internacional brasileño regresará a los entrenamientos la próxima semana, tal como está previsto.

Dada la enorme diferencia entre la valoración que hace el Newcastle de Guimaraes y lo que el Arsenal ha señalado estar dispuesto a pagar por el jugador de 28 años, en el Newcastle existe la creencia de que la única manera de que el capitán brasileño se una al club londinense es rebelándose contra su club, tal como hizo Isak hace 12 meses.

El Newcastle valora a Guimaraes en 100 millones de libras esterlinas, mientras que el Arsenal, a través de intermediarios, ha dado a entender que está dispuesto a pagar alrededor de 60 millones de libras esterlinas, incluyendo las primas.

Isak no viajó en la gira de pretemporada del Newcastle del año pasado a Asia y luego se rebeló contra el club, negándose a entrenar o a jugar, hasta que el Newcastle aceptó venderlo al Liverpool por una cifra récord en Reino Unido de 128 millones de libras esterlinas el último día del mercado de fichajes.

Al ser preguntado sobre si teme que eso se repita con Guimaraes en esta ocasión, Howe respondió: "He hablado con él, es una persona estupenda, y hemos tenido conversaciones muy buenas antes, durante y después del Mundial. Está claro que lo que hablamos debe quedar en secreto, pero es un gran jugador y una gran persona".

Y añadió: "Mira, no sé qué va a pasar con Bruno. Eso es algo que corresponde especular a otros, y también hay conversaciones sobre él en las que yo no participo. No creo que sea justo comparar la situación actual con lo que ocurrió anteriormente. Hay que ver este asunto por separado".

Continuó: "Bruno es el capitán de nuestro equipo. Ha sido un jugador y una persona magnífica durante todo el tiempo que hemos trabajado juntos. Hablo en nombre de todos los que están en el club cuando digo que le queremos muchísimo y, por supuesto, todo el mundo quiere que se quede".

Y concluyó sus declaraciones: "El plan es que regrese el 31 de julio, ya que tiene unas vacaciones prolongadas debido al Mundial, y actualmente está disfrutando de unas vacaciones con su familia. No hay nada que impida a Bruno volver a entrenar con nosotros".