Renuncia sorpresiva en Argentina: famosa conductora paga el precio de la “muerte” del padre de Messi

La presentadora argentina Florencia Peña renunció a «Luzo TV» tras anunciar en directo, por error, la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, durante el partido inaugural del Mundial entre Argentina y Argelia. El incidente provocó una ola de indignación en el país. según la BBC.

La familia de Messi aclaró después que el padre, de 68 años, recibe tratamiento por un problema de salud no especificado y se recupera, y pidió respeto a su privacidad.

Pina, tras la victoria de Argentina 3-0 sobre Argelia, había dicho al inicio del programa: «No quiero daros malas noticias, pero el padre de Messi acaba de fallecer. Su muerte ha sido repentina, en plena Copa del Mundo».

La noticia falsa se propagó rápido en redes antes de que la conductora aclarara que no estaba confirmada, pero el daño ya estaba hecho.

Pina, de 51 años, ofreció una disculpa pública: «Pido perdón a la familia de Messi. Me avergüenzo mucho de haber cometido este error».

El jueves aclaró en redes: «Me dieron la información errónea en directo y confié en ella».

«Aun así, asumo la responsabilidad y he decidido dejar Luzo. Pido perdón de corazón; me equivoqué».

Luzo TV también se disculpó y anunció medidas disciplinarias, pues consideró inaceptable difundir información sensible sin verificar.

Nicolás Ochiato, conductor y productor del espacio, afirmó: «En Luzo TV lamentamos lo ocurrido. Es inaceptable difundir información sensible sin verificarla».

Además, la dirección de Luzo TV ha rescindido los contratos de los responsables y Pina ha renunciado. Reiteramos nuestro compromiso con un periodismo responsable, respetuoso e imparcial».

La falsa noticia provocó críticas en todo el país y el presidente Javier Milei la tachó de «tonterías».

Mili declaró en la plataforma «X»: «Las declaraciones infames, inmorales y sin fundamento de Pina en un canal de directo, que seguirían siendo infames incluso si la información fuera cierta, ya que se refieren a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden actuar por el mero hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano».

La polémica surgió tras el hat-trick de Messi en la victoria de Argentina sobre Argelia por 3-0, partido en el que el jugador, de 38 años, lució afectado y admitió haber atravesado «días difíciles» por motivos personales ajenos al fútbol.

La selección argentina se medirá a Austria el lunes, y el episodio reitera la necesidad de contrastar la información antes de difundirla, sobre todo cuando afecta a la esfera privada.