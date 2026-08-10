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imago-sport-1077953924.jpgLaci Perenyi
Filippo Cataldo

Traducido por

¿Renovará con el Bayern de Múnich o no? Harry Kane ya habría tomado una decisión definitiva

Bundesliga
Bayern Múnich
H. Kane
J. Musiala
I. Saibari

Las negociaciones del Bayern de Múnich con Harry Kane sobre una renovación deberían estar en la recta final.

El Bayern de Múnich está, según un informe del diario inglésThe Times, ante una ampliación anticipada del contrato de Harry Kane. El delantero inglés ampliaría en dos años más su actual vínculo, que expira en 2027.

Tras el regreso del jugador de 32 años de sus vacaciones, la próxima semana deberían llevarse a cabo las conversaciones finales. Ambas partes están ya en gran medida de acuerdo sobre los contenidos centrales.

¿Ganará Harry Kane más dinero en el Bayern en el futuro?

Por tanto, no está prevista una subida salarial importante: Kane, cuyo salario bruto anual se estima en unos 25 millones de euros, sigue siendo así el mejor pagado de la plantilla muniquesa. Según las informaciones actuales, el foco de las próximas conversaciones se centra principalmente en la configuración de posibles bonus.

Kane y su familia se sienten muy a gusto en Múnich. Por ello, las especulaciones sobre un posible regreso a la Premier League inglesa, por ejemplo para batir el récord goleador de Alan Shearer, quedan descartadas. También una consulta informal del FC Barcelona no dio lugar a negociaciones concretas, ya que el Bayern siempre siguió siendo el primer interlocutor para Kane.

Desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en 2023, Kane ha marcado 146 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich. Solo en la pasada temporada logró 61 tantos en 51 partidos. Según las informaciones, su principal objetivo deportivo es ganar más títulos con el Bayern de Múnich en los próximos años, especialmente la Champions League.

Amistosos
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Bayern Múnich
FCB
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RB Leipzig
RBL

Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha

Competición

Partido

Sábado, 15 de agosto (15.30 horas)

Amistoso

Bayern vs. RB Leipzig

Martes, 18 de agosto (18 horas)

Amistoso

1. FC Heidenheim vs. Bayern

Sábado, 22 de agosto (20.30 horas)

Supercopa de la DFL

Borussia Dortmund vs. Bayern

Viernes, 28 de agosto (20.30 horas)

Bundesliga

Bayern vs. VfB Stuttgart

Miércoles, 2 de septiembre (20.45 horas)

Copa de Alemania

VfL Osnabrück vs. Bayern

Sábado, 5 de septiembre (18.30 horas)

Bundesliga

FC Schalke vs. Bayern

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