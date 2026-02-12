Rennes vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rennes, tambaleándose tras cuatro derrotas consecutivas, están desesperados por reactivar su impulso hacia el top 6 de la Ligue 1 con una victoria vital en casa ante un PSG confiado y en buena forma.

Aquí es donde encontrar transmisiones en directo de Rennes vs Paris Saint-Germain, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Rennes vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada para España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Rennes vs PSG

Ligue 1 - Ligue 1 Roazhon Park

El partido se disputa este viernes 13 de febrero a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Roazhon Park.

México: 12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Rennes no ha ganado en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas cuatro derrotas consecutivas; la más reciente, una derrota a domicilio ante el Lens en la Ligue 1, aunque los rojinegros se mantienen en la sexta posición de la clasificación.

Los rojinegros, que están sin entrenador tras el reciente despido de Habib Beye, podrían subir al quinto puesto si el Lille sufre una derrota ante el Brest en su próximo partido.

El PSG, por su parte, está alcanzando su mejor nivel de forma tras una contundente goleada al Olympique de Marsella en Le Classique en su partido más reciente, ampliando su racha de victorias en la Ligue 1 a siete triunfos consecutivos y asegurando el liderato de la clasificación.

Los parisinos buscan asegurar una octava victoria consecutiva en la Ligue 1 cuando viajen a Rennes, prolongando su dominio y manteniendo firmemente encaminada su defensa del título como líderes destacados, con una ventaja de dos puntos sobre el Lens.

Lesiones, estadísticas clave

Se espera que los jugadores del Rennes Jérémy Jacquet, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara y Quentin Ndjantou se pierdan el partido contra el PSG por diversos problemas, y varios otros, como Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé y Yassir Zabiri, están en duda.

Mientras tanto, la lista de lesionados del PSG incluye bajas de larga duración de jugadores clave como Quentin Ndjantou y Fabián Ruiz. La buena noticia es que Achraf Hakimi regresará tras cumplir sanción.

El PSG disfruta de una racha de seis partidos invicto contra el Rennes, habiendo registrado cinco victorias (incluida una dominante victoria en casa por 5-0 en diciembre de 2025) y un empate en sus enfrentamientos directos más recientes en todas las competiciones.

