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Rennes lo confirma oficialmente: nuestro jugador marroquí no está en venta

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Candidato al premio Golden Boy

Franck Haise, entrenador del Rennes francés, ha zanjado el futuro del marroquí Abdelhamid Aït Boudlal, jugador del equipo que ha recibido varias ofertas en las últimas fechas.

El Fulham presentó una oferta oficial al Rennes para hacerse con los servicios del defensa marroquí de 20 años en el actual mercado de fichajes de verano.

Según el sitio web "Foot Mercato", el joven jugador marroquí se ha mostrado abierto a la idea de jugar en la Premier League inglesa y acoge con agrado un traspaso a Inglaterra este verano.

Sin embargo, su entrenador, Franck Haise, aseguró en rueda de prensa que Abdelhamid Aït Boudlal no está en venta.

Y añadió: "No hay ningún problema, al menos no me ha hablado de ello (las ofertas). Está feliz aquí, tiene contrato por dos años y contamos con él".

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La pasada temporada, Aït Boudlal disputó 21 partidos con el Rennes. Y aunque no fue convocado con la selección de Marruecos en el último Mundial, el jugador, formado en la Academia Mohammed VI, es considerado uno de los candidatos al premio Golden Boy de este año.

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