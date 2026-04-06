René van der Gijp señala el siguiente paso ideal para Sven Mijnans: «¡Allí se convertirá en una figura destacada!»

René van der Gijp cree que Sven Mijnans está listo para dar el siguiente paso en su carrera, según ha declarado en KieftJansenEgmondGijp. El centrocampista está cuajando otra temporada excelente en el AZ y, según se rumorea, ya ha despertado el interés de clubes de Italia e Inglaterra.

«Por supuesto, este año tenemos una final muy interesante», comenta Wim Kieft, anticipándose con cautela a la final de la Eurojackpot KNVB Beker, que se disputará el 19 de abril. «AZ - NEC, ambos juegan muy buen fútbol».

«Jordy Clasie ha vuelto, eso es muy importante para ellos. Pero también Sven Mijnans, ¿no es un futbolista muy bueno?», afirma Kieft, quien se pregunta si el centrocampista del AZ está preparado para un nivel superior.

«¡Por supuesto!», responde Van der Gijp. «Mijnans me recuerda un poco a Marten de Roon, un futbolista totalmente diferente. Pero de él tampoco me habría esperado nunca que se fuera así del Heerenveen a Italia y se convirtiera allí en una figura destacada. Eso también le podría pasar a Mijnans sin más».

«Si ficha por el Atalanta, es muy posible que se convierta en un centrocampista sólido y muy bueno», afirma Van der Gijp. «También podría dar la talla en el Feyenoord, el PSV o el Ajax, pero el problema es que los equipos de la zona media de la tabla en Bélgica y los Países Bajos piden unos 32 millones de euros por sus jugadores».

Se desconoce lo que el AZ pide actualmente por Mijnans, pero el verano pasado no se concretó un traspaso al PSV por unos 15 millones de euros. Entretanto, parece que el valor de mercado de Mijnans, cuyo contrato se extiende hasta mediados de 2028, no ha hecho más que seguir aumentando.