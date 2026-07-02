René van der Gijp revela detalles jugosos sobre su segunda temporada en el Liverpool

René van der Gijp asegura este jueves que la plantilla del Liverpool ya estaba harta de Arne Slot, recién despedido.

«Es curioso, ¿verdad? Que se oigan historias de que a Slot realmente lo echaron a patadas del Liverpool. En solo un año. ¿Cómo se consigue algo así?», se pregunta Van der Gijp en el programa del jueves.

El presentador Wilfred Genee se muestra sorprendido y asegura no haber oído nada al respecto, mientras que Maurice Steijn también reacciona con extrañeza.

Van der Gijp añade: «En realidad, todos en la plantilla creían que las cosas iban mal, pero nunca era culpa de Slot. La situación les repugnaba. Y pienso: eso también hay que conseguirlo».

Genee duda: «¿Estás seguro? ¿Quién te lo ha dicho?». «Seguro, pero eso no importa», responde Van der Gijp. «Es extraordinario conseguir eso en un año. Que todos estén hartos de ti. Quizá solo Virgil van Dijk no lo esté. Él seguro que le apoyará».

«¿Pero dónde se dice eso? ¿En los medios ingleses?», insiste Genee. «Lo he oído de gente que trabajó con él y estuvo en el vestuario», responde el aficionado de Dordrecht.

Johan Derksen da crédito a la afirmación de Van der Gijp sobre Slot. «Si René tiene una buena fuente, me lo creo. Slot es, por supuesto, un maestro de escuela muy correcto. A ese tipo de jugadores no hay que presionarlos demasiado. También se notaba en el lenguaje corporal de Mohamed Salah».