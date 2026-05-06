René van der Gijp no entiende la campaña contra el jugador estrella

René van der Gijp defendió a Kylian Mbappé en «Vandaag Inside». El delantero francés fue criticado por viajar a Italia con su pareja mientras sus compañeros del Real Madrid jugaban contra el Espanyol.

Mientras el plantel se preparaba para enfrentar al Espanyol, el francés estaba en Italia con su pareja.

Regresó a España apenas diez minutos antes del partido contra el Espanyol, lo que molestó a algunos compañeros, según El Mundo.

«Es un chaval», comienza Van der Gijp. «Se acerca el Mundial y ha estado bajo presión todo el año. Tiene tres días libres y, según tengo entendido, se va dos días a Cagliari con su mujer. Para comer algo allí, tumbarse en un barco y luego volver. ¿Por qué se preocupan?».

Los aficionados del Real Madrid han firmado 1,5 millones de veces una petición en línea para exigir su salida. «De todos modos, ya están descontentos con él», señala el presentador Wilfred Genee.

«Ha marcado 28 goles en 24 partidos», recuerda Van der Gijp. «Marca tres goles y ya está», añade Johan Derksen, que lo ve como una tormenta en un vaso de agua.

Para cerrar, Van der Gijp resume la raíz de la ira: «Su mala suerte es que, tras irse del PSG, llegaron los títulos. Ahora todos dicen que él era el problema, que solo pensaba en sí mismo. Y eso sigue».