René van der Gijp: «¡Juega como una mierda! Ya no hay por dónde cogerlo...»

René van der Gijp no está en absoluto impresionado con el juego actual de Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años del Al Nassr sigue persiguiendo su gol número mil, pero según Van der Gijp esa misión ya está tardando demasiado.

Ronaldo suma actualmente 973 goles oficiales en su carrera y, por tanto, todavía necesita 27 para alcanzar esa barrera mágica. Van der Gijp ha ideado en Vandaag Inside una solución para poner fin rápidamente a la persecución del portugués.

“Simplemente deberían dejarle marcar 23 (27, red.) goles en un partidito amistoso. Así se acaba todo”, bromea Van der Gijp. “Esto va a durar muchísimo más... Ahora mismo juega como el culo. Ya no se puede ni ver.”

A pesar de las críticas, Ronaldo sigue viendo portería en Arabia Saudí. La superestrella portuguesa suma tres goles esta temporada después de siete partidos. En la temporada anterior, Ronaldo marcó 30 veces en 37 apariciones.

No es ningún secreto que Ronaldo quiere alcanzar la barrera de los mil goles cueste lo que cueste. En diciembre de 2025 habló largo y tendido sobre ello durante los Globe Soccer Awards en Dubái, después de haber sido elegido mejor jugador de Oriente Medio por segundo año consecutivo.

“Es difícil seguir jugando al fútbol, pero estoy motivado”, dijo entonces Ronaldo. “Mi pasión es grande y quiero continuar. No importa dónde juegue, ya sea en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto del fútbol y quiero seguir con ello.”

“Sabéis cuál es mi objetivo”, dijo Ronaldo en diciembre. “Quiero ganar títulos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocéis: mil goles. Seguro que llegaré a esa cifra, si no sufro lesiones.”

Ronaldo tiene contrato con Al-Nassr hasta mediados de 2027.