Hervé Renard, actual seleccionador de Costa de Marfil y exseleccionador de Marruecos, reveló los entresijos de su contacto con la Federación Senegalesa de Fútbol, asegurando que recibió una llamada de los responsables, antes de que la comunicación se interrumpiera por completo sin informarle de la decisión de descartarlo.

Patrick Vieira se prepara para asumir oficialmente la dirección de la selección de Senegal, después de haber sido el elegido para liderar a los "Leones de la Teranga", pero parece que el técnico francés no era la única opción sobre la mesa de la Federación Senegalesa.

Renard señaló en declaraciones a la cadena "Canal Plus": "Sí, recibí una llamada de la Federación Senegalesa", aclarando que el contacto no llegó a convertirse en una oferta oficial para asumir el cargo.

Una espera sin respuesta

Renard explicó que estaba esperando que el lado senegalés volviera a contactarlo, pero eso no ocurrió, antes de descubrir que la federación se había decantado por otra opción.

El técnico francés declaró: "Nadie me lo dijo", en referencia a la manera en que terminó el contacto entre él y la Federación Senegalesa.

Aunque Renard no mostró un enfado evidente por el trato recibido, sus declaraciones revelaron un estado de ambigüedad en las negociaciones de la Federación Senegalesa, sobre todo porque su nombre estaba sobre la mesa para asumir la tarea durante el verano, cuando estaba disponible sin vinculación con ninguna selección.

Renard no esperó mucho tiempo, tras recibir al mismo tiempo una oferta para regresar a dirigir a Costa de Marfil, la selección a la que llevó a la conquista de la Copa Africana de Naciones en 2015.

Renard dijo sobre la decisión de regresar a "los Elefantes": "Cerramos el telón y pasamos a otra cosa".

Marruecos a la cabeza

Cuando se le preguntó por el orden de fuerzas en el fútbol africano, Renard situó a Marruecos a la cabeza, apoyándose en sus resultados recientes en el escenario mundial.

Dijo: "Creo que Marruecos es hoy la selección número uno de África en las competiciones internacionales, y no creo que nadie pueda negarlo, especialmente cuando eres capaz de alcanzar las semifinales del Mundial de 2022 y los cuartos de final en 2026".

Marruecos se convirtió en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales de un Mundial durante la edición de Qatar 2022, antes de repetir su presencia entre las 8 mejores selecciones en la edición de 2026, convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar los cuartos de final mundialistas en dos ocasiones. Su aventura en la última edición terminó con la derrota ante Francia por 0-2.

Renard añadió: "En el escenario mundial, Marruecos es la selección africana que mejor rendimiento ha ofrecido. Ha mostrado el camino al resto de las selecciones africanas. Debemos creer en las capacidades de estas selecciones, porque hay una calidad enorme en el fútbol africano".

Las declaraciones de Renard adquieren una relevancia especial dado su gran conocimiento del fútbol marroquí, ya que anteriormente dirigió a la selección de Marruecos entre 2016 y 2019.

Elogio al proyecto marroquí

Renard se apoyó en su experiencia personal con la selección para elogiar a Marruecos, después de pasar cerca de 3 años y medio al frente del cuerpo técnico y llevarlo al Mundial de 2018 en Rusia, poniendo fin a una ausencia de 20 años en el torneo.

Dijo: "Conozco bien a Marruecos tras pasar allí 3 años y medio. Creo que tienen un sistema y una organización del más alto nivel, y no les falta nada en comparación con las mejores selecciones del mundo".

El técnico francés señaló que el desarrollo del fútbol marroquí no fue fruto de la casualidad, sino que llegó como resultado de un trabajo a largo plazo y de la inversión en infraestructura y organización.

Aclaró: "Marruecos ha entendido bien las cosas, y va en una curva ascendente. Las demás selecciones africanas deben seguir su ejemplo. La cuestión requiere presupuestos e infraestructura, y África debe seguir trabajando en esa dirección".

Renard regresó a dirigir a Costa de Marfil el pasado agosto para un segundo mandato, más de una década después de haber llevado a la selección al título de la Copa Africana de Naciones de 2015, convirtiéndose en uno de los técnicos más destacados en la historia del torneo continental tras coronarse con el título en dos ocasiones con dos selecciones diferentes.

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