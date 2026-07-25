Renard o Vieira: los conflictos políticos entorpecen el nombramiento del nuevo entrenador de Senegal

El fútbol senegalés vive una lucha abierta por el puesto de director técnico de la selección nacional, tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, después de que los "Leones de la Teranga" cayeran ante Bélgica por (2-3).

El diario francés L'Équipe informó este sábado que Patrick Vieira y Hervé Renard compiten por suceder al entrenador Pape Thiaw, cuya salida es ya casi segura, aunque la decisión definitiva sigue en suspenso debido a crisis internas y conflictos políticos que llegan hasta los más altos niveles del poder en Senegal.

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Patrick Vieira, nacido en Dakar, es el candidato más destacado para asumir el cargo. El técnico, que no está vinculado a ningún club desde su salida del Génova italiano en noviembre de 2025, cuenta con un amplio respaldo dentro de la Federación Senegalesa de Fútbol, gracias a sus orígenes senegaleses y a su anterior inversión en la academia "Diambars", una de las principales academias de formación de jugadores del país.

Diversas fuentes también señalaron que las negociaciones con él han alcanzado una fase avanzada y que ha dado su visto bueno inicial para asumir la tarea.

Renard, uno de los principales candidatos

En contrapartida, Hervé Renard sigue siendo uno de los principales candidatos, dado su destacado historial en el fútbol africano, después de haber conducido a Zambia al título de la Copa de África 2012 y de haber repetido la hazaña con Costa de Marfil en 2015, convirtiéndose en el único entrenador que ha conquistado el torneo con dos selecciones diferentes.

Y aunque su última experiencia con Túnez en el Mundial fue breve, su nombre sigue figurando en la lista reducida para dirigir a Senegal.

El informe señaló que el nombramiento del nuevo entrenador se ha convertido en parte de las pugnas políticas dentro del país, en medio de las continuas tensiones entre el presidente Bassirou Diomaye Faye y el ex primer ministro Ousmane Sonko, dentro del partido gobernante "Pastef", algo que se ha reflejado en las decisiones de la Federación Senegalesa de Fútbol.

Hasta ahora no se ha anunciado ninguna decisión oficial, ya que la federación espera completar los trámites relacionados con la rescisión del contrato de Pape Thiaw, además de obtener la aprobación del Ministerio de Deportes, antes de anunciar al nuevo entrenador que dirigirá a la selección en la próxima etapa, de cara a la Copa Africana de Naciones 2027 y a las eliminatorias del Mundial 2030.