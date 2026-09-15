Remontada legendaria y una paradoja cruel para el Barcelona inmortalizan la última final de campeones en el Camp Nou

El estadio Camp Nou se prepara para abrir una nueva página en su historia europea, después de que la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) anunciara oficialmente la elección del feudo del Barcelona para albergar la final de la Liga de Campeones de Europa en 2029, con lo que el mayor evento a nivel de clubes del continente regresa al estadio catalán tras una ausencia de 30 años.

La final de 2029 será la tercera vez que el Camp Nou acoja el partido decisivo de la competición, después de las ediciones de 1989 y 1999. Esta última permanece grabada en la memoria del fútbol como uno de los partidos más locos y emocionantes de la historia del torneo.

La noche histórica del Milan

La primera vez fue el 24 de mayo de 1989, cuando el Camp Nou acogió la final de la Copa de Europa entre el Milan italiano y el Steaua de Bucarest rumano.

El partido se convirtió en una exhibición futbolística arrolladora por parte del Milan, dirigido por el técnico Arrigo Sacchi, que arrasó a su rival por un contundente 4-0 ante cerca de 97.000 espectadores, con dos goles de cada uno del dúo neerlandés formado por Ruud Gullit y Marco van Basten.

Aquella victoria fue una de las estaciones más destacadas en la trayectoria del Milan dorado, antes de que el equipo retuviera el título la temporada siguiente.

Mira el 4-0 del Milan(pulsando aquí)

1999: una remontada inolvidable

Pero la final del 26 de mayo de 1999 es la más célebre de todos los partidos que el Camp Nou ha albergado en la historia del torneo.

El Bayern de Múnich se adelantó pronto con un gol de Mario Basler y se mantuvo por delante hasta los últimos minutos, e incluso desperdició numerosas ocasiones para ampliar su ventaja, mientras el Manchester United parecía encaminado a abandonar Barcelona derrotado.

Sin embargo, todo se dio la vuelta en el tiempo de descuento, cuando Teddy Sheringham logró el empate, antes de que Ole Gunnar Solskjaer marcara el gol de la victoria pocos minutos después, para conducir al United a un triunfo histórico por 2-1 y a la conquista del título, en una de las remontadas más famosas de la historia de la Liga de Campeones. Sir Alex Ferguson describió aquel momento como el más grande de su vida, mientras que el equipo inglés logró un triplete histórico en aquella temporada.

Mira la legendaria remontada del Manchester United ante el Bayern de Múnich en el estadio Camp Nou(pulsando aquí)

La cruel paradoja del Barcelona

Lo llamativo es que las dos partes de aquella noche histórica fueron la causa de que el Barcelona, dueño del terreno, se quedara sin el sueño de disputar la final en su propio estadio.

El sorteo de la fase de grupos de la temporada 1998-1999 lo situó en un grupo de fuego que incluía al Bayern de Múnich y al Manchester United, antes de que el equipo catalán fracasara en su intento de clasificarse para las eliminatorias, mientras los dos gigantes continuaban su camino hasta encontrarse al final en el mismísimo Camp Nou. Los registros de la UEFA confirman que el Barcelona se detuvo en la fase de grupos, mientras que el Bayern y el United alcanzaron el partido final, antes de que este último lo resolviera en los últimos minutos.

Y 30 años después de aquella noche, la final regresa al Camp Nou en 2029, y esta vez el Barcelona esperará no conformarse con el papel de anfitrión, sino encontrar su camino hasta el partido decisivo y brindar a su afición la oportunidad de ver a su equipo pelear por la Orejona sobre su propio terreno.

Lee también:

Una bofetada en la cara de Mbappé: ¡la afición del Real Madrid propone a Yamal para el Balón de Oro!