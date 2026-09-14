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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Remontada emocionante: el Inter da la vuelta al marcador ante el Udinese y recupera el liderato del Calcio

Inter Milán
Udinese
Serie A
Italia

La escuadra de Kivu no tiene piedad con sus rivales

El Inter de Milán logró una amplia victoria sobre el Udinese por 5-3, este lunes, en la cuarta jornada de la Serie A.

El Udinese se adelantó pronto por medio de James Abankwah en el minuto 9, y luego Jurgen Ekkelenkamp añadió el segundo gol en el minuto 16.

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El Inter comenzó la remontada con el gol de Carlos Augusto en el minuto 26, antes de que Nicolò Barella igualara el marcador con un segundo tanto en el minuto 35.

El Nerazzurri se adelantó por primera vez en el partido por medio de Marcus Thuram en el minuto 57, y Pio Esposito añadió el cuarto gol en el minuto 67.

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El suplente marfileño Ange-Yoan Bonny cerró la fiesta goleadora del Inter en el partido al anotar el quinto en el minuto 79, mientras que Idrissa Gueye marcó un gol de honor para el Udinese en el tiempo de descuento.

Con ello, el Inter regresó al liderato de la clasificación de la Serie A con 12 puntos, empatado con la Roma, mientras que el Udinese permaneció en el decimotercer puesto con 4 puntos.


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