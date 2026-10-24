Remontada de ensueño: la Roma evita su primera derrota con un emocionante empate ante el Nápoles

El Roma se libró de sufrir su primera derrota de la actual temporada en la Serie A, después de firmar un emocionante empate ante su anfitrión, el Nápoles, con una remontada de fantasía.

El Roma empató con el Nápoles por 3-3, en el partido que enfrentó a ambos este sábado en el estadio Diego Armando Maradona, en la octava jornada de la Serie A.

El camerunés André Anguissa abrió el marcador para el Nápoles en el minuto 28 de partido, tras rematar con una doble chilena que el portero del Roma no logró atajar.

Scott McTominay añadió el segundo tanto para el conjunto del sur en el minuto 48, tras transformar un centro en gol con un cabezazo.

Sin embargo, el argentino Matías Soulé devolvió al Roma al partido, al marcar el primer gol en el minuto 69, tras un potente disparo con la zurda desde fuera del área.

Cinco minutos después, el Roma logró igualar el marcador por medio de su jugador Leonardo Balerdi, tras aprovechar un balón que cayó dentro del área para transformarlo con fuerza en gol.

Pero McTominay volvió a poner por delante al Nápoles y marcó su segundo tanto, el tercero del conjunto partenopeo, en el minuto 83 de partido, tras un potente disparo raso desde fuera del área.

Sin embargo, Balerdi se negó a aceptar la derrota y marcó también su segundo gol en el partido, el tercero de su equipo, el Roma, tras transformar un centro en gol con un cabezazo.

El empate elevó el casillero del Nápoles a 11 puntos, con los que ocupa el noveno puesto en la clasificación de la Serie A, mientras que el Roma elevó su casillero a 18 puntos, con los que ocupa el tercer puesto, a un punto del Inter de Milán y la Lazio.

El Roma no logró colocarse en la cima, aunque fuera de forma provisional, ya que la victoria habría elevado su casillero a 20 puntos, a un punto por delante del Inter de Milán y la Lazio, antes de sus partidos ante la Fiorentina y el Parma, respectivamente.