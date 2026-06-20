Remco Balk ficha por un equipo con el que sueñan muchos futbolistas neerlandeses

Tras Jort van der Sande (30), Remco Balk (25) también fichará por el Bali United, según Voetbal International. En poco tiempo, el técnico Johnny Jansen ha incorporado a dos delanteros del SC Cambuur.

Balk está a punto de quedar libre en Leeuwarden, por lo que Bali United lo ficha gratis.

Tras el fin de semana, Balk volará a Indonesia para ultimar los trámites. Para un futbolista neerlandés que se encuentra al margen, este es un fichaje de ensueño.

El Bali United ya cuenta con otros holandeses en su plantilla, como Mike Hauptemeijer, Tim Receveur, Jordy Bruijn, Thijmen Goppel y Jens Raven.

Balk fue clave en el Cambuur la temporada pasada, pero prefiere probar suerte en el extranjero antes que seguir en la Eredivisie.

En total, Balk disputó 149 partidos oficiales con el Cambuur, en los que marcó 34 goles y dio 19 asistencias.