Reinoso obtuvo la nacionalidad boliviana

El delantero colombiano concluyó con sus trámites y ya no ocupará la plaza de extranjero en el torneo boliviano.

El delantero Jair Reinoso, de filas de The Strongest, concluyó este jueves con todos sus trámites y obtuvo la nacionalidad boliviana por lo que ya no ocupará la plaza de extranjero en el torneo boliviano.

El jugador, nacido en , obtuvo sus papeles y la resolución que lo convierten en un boliviano más.

"Para mi es una felicidad ser oficialmente parte de este país y esperemos que sea en buena hora. Espero ser un ciudadano ejemplar y agradecerle al pueblo boliviano que me recibió siempre de la mejor manera. Hace mucho tiempo ya me sentía un boliviano más. Mis hijos nacieron acá y espero devolverle las alegrías a este país como me lo ha dado muchas veces”, dijo Reinoso.

El jugador llegó a en 2009, estuvo en clubes como Bolívar, Aurora, San José y ahora The Strongest.