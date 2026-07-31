El ministro de Finanzas británico, John Healey, afirmó este viernes que se siente orgulloso del papel que han desempeñado las autoridades del fútbol inglés y europeo al liderar la oposición a los planes de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de vender una participación vinculada al Mundial a inversores del sector privado, y consideró que la propuesta parece ahora encaminada hacia el colapso.

Según la agencia "Reuters", Healey declaró a los periodistas: "Creo que los planes de la FIFA se están desmoronando, y estoy sumamente orgulloso de que la Federación Inglesa de Fútbol y la Unión Europea de Fútbol (UEFA) hayan liderado la campaña contra la idea de vender el Mundial".

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Las declaraciones de Healey llegan en medio del aumento de la oposición europea al plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que contempla la creación de una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, la cual agruparía las operaciones comerciales y las operaciones de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo una parte de ella a inversores del sector privado.

La FIFA había anunciado que la nueva empresa sería valorada en unos 20.000 millones de dólares, con la posibilidad de recaudar más de 4.000 millones de dólares a través de inversiones privadas, mientras que la Federación Internacional asegura que mantendrá el control total sobre la empresa, así como sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones y las decisiones deportivas.

El plan ha provocado la indignación de la UEFA y de las federaciones europeas, que consideraron que la introducción de inversores privados en el valor comercial vinculado al Mundial representa cruzar una línea roja.

Las federaciones miembros de la UEFA amenazaron con no participar en las competiciones de la FIFA mientras la propuesta siga vigente, sin que se renuncie a ella y se ofrezcan garantías de no abrir la gobernanza de la Federación Internacional ni sus competiciones a intereses privados.

Por su parte, la FIFA sostiene que el objetivo de la creación de FIFA Forward Enterprise es proporcionar más de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol durante los próximos años, aumentando la financiación destinada a las 211 federaciones nacionales.