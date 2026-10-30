El neerlandés Tijjani Reijnders vivió una noche excepcional con la camiseta del Al Qadisiyah, después de liderar a su equipo hacia una amplia victoria por 6-0 ante el Al Riyadh, dentro de las competiciones de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un partido que fue testigo de una destacada brillantez ofensiva del jugador neerlandés, quien logró marcar un triplete histórico durante el enfrentamiento.

La importancia de la victoria no se limitó al abultado resultado ni a la brillantez de Reijnders, pues el partido tuvo un carácter especial para el Al Qadisiyah, que continuó escribiendo cifras destacadas en la historia de sus participaciones en la competición, coincidiendo con su ascenso al liderato de la clasificación con 28 puntos.

Según la red "Opta" de estadísticas futbolísticas, el Al Qadisiyah elevó su registro a 100 victorias en la historia de sus participaciones en la Liga Profesional Saudí, convirtiéndose en el undécimo equipo que alcanza la barrera de las 100 victorias o más en la competición, tras su triunfo sobre el Al Riyadh.

Lee también: Tras el hat-trick: el gol polémico enciende el debate sobre el millar de Ronaldo

En cuanto a Reijnders, marcó el primer hat-trick de su carrera futbolística, dejando su sello particular en la noche del centenario histórico del Al Qadisiyah, después de mostrar sus capacidades ofensivas y contribuir de forma directa a lograr uno de los mayores resultados del equipo durante la temporada actual.

El profesional neerlandés se convirtió en el jugador que más veces ha abierto el marcador con su club durante la actual temporada de la Liga Roshn, con un total de 5 partidos, empatado con el nigeriano George Elenikhina (Al Ittihad).

Reijnders elevó su registro a 8 goles en el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Liga Profesional Roshn, por detrás del inglés Ivan Toney, que encabeza la competición con una diferencia de 5 goles (13).