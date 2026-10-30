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تيجاني رايندرزx/Alqadsiah
GOAL
Traducido por

Reinders deja una huella excepcional en el histórico partido número cien del Al-Qadisiyah

T. Reijnders
Al Riyadh vs Al Quadisiya
Al Riyadh
Al Quadisiya
1ª División
Países Bajos
Arabia Saudí

La estrella neerlandesa continúa brillando en la Roshn Saudi League

El neerlandés Tijjani Reijnders vivió una noche excepcional con la camiseta del Al Qadisiyah, después de liderar a su equipo hacia una amplia victoria por 6-0 ante el Al Riyadh, dentro de las competiciones de la Liga Profesional Saudí Roshn, en un partido que fue testigo de una destacada brillantez ofensiva del jugador neerlandés, quien logró marcar un triplete histórico durante el enfrentamiento.

La importancia de la victoria no se limitó al abultado resultado ni a la brillantez de Reijnders, pues el partido tuvo un carácter especial para el Al Qadisiyah, que continuó escribiendo cifras destacadas en la historia de sus participaciones en la competición, coincidiendo con su ascenso al liderato de la clasificación con 28 puntos.

Según la red "Opta" de estadísticas futbolísticas, el Al Qadisiyah elevó su registro a 100 victorias en la historia de sus participaciones en la Liga Profesional Saudí, convirtiéndose en el undécimo equipo que alcanza la barrera de las 100 victorias o más en la competición, tras su triunfo sobre el Al Riyadh.

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En cuanto a Reijnders, marcó el primer hat-trick de su carrera futbolística, dejando su sello particular en la noche del centenario histórico del Al Qadisiyah, después de mostrar sus capacidades ofensivas y contribuir de forma directa a lograr uno de los mayores resultados del equipo durante la temporada actual.

El profesional neerlandés se convirtió en el jugador que más veces ha abierto el marcador con su club durante la actual temporada de la Liga Roshn, con un total de 5 partidos, empatado con el nigeriano George Elenikhina (Al Ittihad).

Reijnders elevó su registro a 8 goles en el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Liga Profesional Roshn, por detrás del inglés Ivan Toney, que encabeza la competición con una diferencia de 5 goles (13).

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