Reinaldo Rueda responde a Marcelo Díaz por su ausencia en la Selección chilena

El entrenador del combinado chileno se refirió a por qué no ha considerado al mejor mediocampista chileno de la actualidad.

No es un secreto que Marcelo Díaz es uno de los jugadores chilenos más destacados en el extranjero. Care' Pato ha sido pilar fundamental de Pumas en México y engranaje principal para el Chacho Coudet en Racing. Sin embargo, Rueda no lo llama a La Roja.

Por eso es que es tema obligado en cada conferencia de prensa, o entrevista, que concede el colombiano sobre por qué no llama a Díaz, considerando que el mediocampo es uno de los dolores de cabeza del equipo.

"Tuvo una transición entre lo que fue México y lo que fue Argentina. Yo conversé con él cuando estaba en México y él tuvo dificultades", afirmó el DT a Teletrece, al ser preguntando por el formado en Universidad de Chile.

Además, el entrenador fundamentó su respuesta, y postura de no conciderarlo en su nómina, agregando que "uno es un soñador y tenía la posibilidad de potenciar a Lorenzo Reyes y Erick Pulgar. No es nada personal, es trabajar para la selección". Dos jugadores de proyección que no han logrado tener sus lugar indiscutido, a esto se suma le grave lesión de "Lolo", quien estará fuera de Copa América.

Con respecto a temas "personales", Rueda indicó que a Marcelo lo conocer y tuvo "como rival muchos años y siempre ponderé y admiré su capacidad, su inteligencia de juego, su técnica y la visión que él tiene. No hay nada que presione ni en contra ni a favor".

Una respuesta que llega para Marcelo Díaz, quien aún no se explica estar fuera de La Roja.