Reijnders: «¿Yo en Arabia? Después de mi carrera no quiero volver a trabajar. Y aseguro un futuro a mis nietos»

El ex Milan Tijani Reijnders habló sin rodeos. El centrocampista, actualmente en Arabia Saudí, en el Al Qadsiah, habló en el canal neerlandés SBS6 sobre su decisión de dejar el Manchester City: «Una vez termine mi carrera, no quiero volver a tener la necesidad de trabajar». Tras pasar del Milan al City en el verano de 2025, el internacional neerlandés firmó después un contrato con el club de la Saudi League.





20 MILLONES DE EUROS AL AÑO - En una entrevista, el exjugador del Milan explicó su filosofía, sin filtros: «El dinero ha tenido un papel importante: después de mi carrera no quiero volver a trabajar. No debería haber tenido que hacerlo tampoco después del City, pero ahora también puedo ayudar a las próximas generaciones de mi familia. No hace falta mentir. Creo que la mayoría de la gente ya lo había imaginado. Si mis nietos pueden vivir de lo que gano, ¿por qué no debería hacerlo?». El neerlandés firmó un contrato de cinco años por 20 millones al año.





«NO DESCARTO EL REGRESO» - A sus 28 años no cierra la puerta a un posible regreso a Europa, aunque defiende su decisión: «Todo el mundo puede adoptar una postura moralmente superior y decir: "Yo nunca lo haría", pero estoy casi seguro de que la mayoría de la gente lo aceptaría».



