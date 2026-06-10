Regresó pidiendo perdón... Malek Al-Khaloud enfurece a la afición del Al-Nasr: «Aficionados de alquiler»

Ben Harborg, dueño del club Al-Khulud, enfureció a la afición del Al-Nassr con unas declaraciones impactantes y luego pidió disculpas.

En un vídeo publicado hace dos días afirmó: «En Arabia Saudí hay grupos que se llaman ultras, pero son animadores pagados por los clubes; tienen tambores, megáfonos y uniformes».

Todos los equipos lo hacen: Al-Nasr, Al-Ittifaq, Al-Shabab…

Y concluyó: «Yo los llamo aficionados de alquiler, y en Buraydah hay un grupo que se contrata para animar a distintos equipos; a veces al Al-Shabab y a veces al Al-Hazm. Esto lo hemos visto en Arabia Saudí, pero no en Europa».

Sus palabras enfurecieron a la afición del Al-Nassr, que las consideró un insulto y respondió con una fuerte campaña en redes sociales.

Horas después, Harborg tuiteó desde su cuenta oficial en «X» para disculparse, alegando que no conocía la realidad al grabar esas palabras hace ocho meses.

Repitió el tuit en el que Al-Khulud felicitaba a Al-Nasr por ganar la Liga Saudí y añadió: «Aficionados del gran club Al-Nasr, reconozco que me equivoqué y que hice un comentario incorrecto sobre vosotros».

Explicó: «La entrevista tiene más de ocho meses y se publicó antes de que conociera mejor nuestra liga».

Y añadió: «Lucho contra el fenómeno de las aficiones o los grupos de seguidores contratados, pero la amplia y numerosa afición del Al-Nasr no los necesita en absoluto».

Concluyó: «Amo al Al-Nasr y a su afición en todo el mundo, y espero que acepten mis disculpas».