Regreso en la quinta edición: Omán le brinda a la selección saudí un logro ausente durante 47 años

La selección de Arabia Saudita logró una hazaña que faltaba desde hacía 47 años, tras su gran victoria sobre Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su par omaní por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy sábado, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La victoria fue la segunda consecutiva para la selección saudí, después de ganar el primer partido ante Kuwait por la mínima, con lo que eleva su cuenta a 6 puntos, con los que ocupa el liderato del Grupo 1, a dos puntos de Irak, que ocupa el segundo lugar.

Según el diario saudí "Al Riyadiah", esta es la primera vez que la selección saudí logra ganar sus dos primeros partidos en la Copa del Golfo Arábigo desde hace cerca de 47 años.

La última vez que Arabia Saudita hizo esto fue en la edición "Golfo 5" de 1979, cuando venció a los Emiratos Árabes Unidos por 2-1 y luego a la propia selección de Omán por un contundente 4-0.

Lo curioso es que la selección saudí no consiguió ganar aquel torneo pese a esta hazaña, ya que el título fue para la selección de Irak, que ganó todos sus partidos y se sentó en la cima del certamen con 18 puntos, mientras que Arabia Saudita quedó tercera, por detrás de Kuwait, el subcampeón.

Cabe recordar que la selección saudí es la primera clasificada a las semifinales de la Copa "Golfo 27", y necesita empatar con Irak en la tercera jornada, el próximo martes, para conseguir el liderato del grupo.