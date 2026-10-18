El Nordsjaelland vivió un partido emocionante ante su anfitrión, el Lyngby, después de remontar una desventaja de tres goles a cero para arrancar un empate 3-3, en un encuentro que contó con la participación del egipcio Ibrahim Adel, dentro de la jornada once de la liga danesa.

El Nordsjaelland visitó al Lyngby este domingo en el estadio de Lyngby, con la participación de Ibrahim Adel como suplente, después de que el extremo egipcio comenzara el partido en el banquillo.

El cuerpo técnico dio entrada al internacional egipcio en el minuto 62, cuando el Nordsjaelland iba perdiendo por tres goles a cero, antes de que el equipo reaccionara y marcara tres goles consecutivos entre los minutos 71 y 77, para volver a meterse en el partido y arrebatar un punto valioso.

El Nordsjaelland estuvo cerca de completar su emocionante remontada y robar la victoria en el tiempo añadido, después de conseguir un penalti en el minuto 100, pero Niklas Rokjaer lo desperdició, privando a su equipo de la oportunidad de sumar los tres puntos.

Con este resultado, el Nordsjaelland elevó su cuenta a 19 puntos y se colocó en la cuarta posición de la tabla de la liga danesa, mientras que el Lyngby cierra la clasificación con 8 puntos.



