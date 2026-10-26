Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el versátil jugador ofensivo está en la agenda del RB Leipzig, de la Bundesliga. El club sajón estaría siguiendo de cerca a Licina para estudiar un posible fichaje en invierno.

Licina tiene contrato con la Juventus de Turín desde enero de 2026. El verano pasado fue cedido al US Cremonese, de segunda división, para ganar minutos. Allí suma tres participaciones de gol en nueve partidos oficiales: dos goles y una asistencia.

Antes de fichar por el club con más títulos de liga de Italia, Licina perteneció al Bayern de Múnich, donde pasó por todas las categorías juveniles, desde el sub-17 y el sub-19 hasta el equipo amateur. Sin embargo, no llegó a jugar con el primer equipo.

El futbolista de 19 años dejó entonces el club muniqués por falta de perspectivas y buscó una oportunidad en la Juventus, en Italia. No obstante, allí solo jugó con el sub-20 y el segundo equipo. En 13 partidos oficiales de la Serie C, la tercera categoría, marcó un gol y dio una asistencia.

Licina es internacional sub-19 con Alemania, aunque también podría jugar con Montenegro. Hasta ahora ha disputado 31 partidos con las selecciones inferiores alemanas y ha marcado cuatro goles.