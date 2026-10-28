La maldición francesa llegó a su fin en el Al-Nassr saudí, horas antes de disputar el partido ante el Al-Khaleej en la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr recibirá al Al-Khaleej mañana jueves, en el estadio Al-Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Y a 24 horas del encuentro, el periodista saudí Ali Al-Anzi anunció el regreso del defensa francés Mohamed Simakan a la lista del equipo, tras recuperarse de la lesión que sufrió durante el periodo anterior y participar en los entrenamientos grupales.

Simakan no será el único que regrese, ya que le acompañará el extremo saudí Abdulrahman Ghareeb, después de que este también se recuperara de la lesión que padeció durante el periodo anterior.

Próximos partidos ALN 1ª División 14:00 ALK

Por el contrario, otro jugador francés se perderá el partido, el extremo Kingsley Coman, por falta de preparación, pese a su regreso a los entrenamientos grupales ayer martes.

El dúo francés formado por Coman y Simakan se ausentó en los dos últimos partidos del conjunto de la capital en la Roshn Saudi League, ante el Neom y el Al-Faisaly, debido a sus lesiones.

Se suponía que el dúo iba a perderse 4 partidos con el Al-Nassr, pero dos de ellos fueron aplazados: ante el Al-Ahli en la Roshn Saudi League y ante el Al-Wasl emiratí en la AFC Champions League Elite.

Cabe recordar que el Al-Nassr ocupa el segundo puesto en la clasificación de la liga saudí con 25 puntos, a dos de distancia del líder Al-Hilal, y por diferencia de goles por delante del Al-Qadisiyah, tercero, que ha disputado un partido más.