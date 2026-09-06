Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, admitió que siente arrepentimiento por la imagen que se mostró ante el mundo en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Marruecos perdió ante Senegal por un gol a cero en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que se disputó en suelo marroquí, en un partido que presenció la protesta de los jugadores de la selección senegalesa contra la decisión de conceder un penalti a Marruecos en los últimos minutos. A raíz de ello, abandonaron el terreno de juego antes de regresar para completar el encuentro y marcar un gol en el tiempo añadido.

En un desarrollo posterior, la Confederación Africana de Fútbol emitió una decisión por la que consideró a Senegal como retirado del partido y otorgó el título a Marruecos, una decisión que la parte senegalesa rechazó y por la que recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para impugnarla, de modo que la identidad del campeón de esta edición sigue siendo objeto de una disputa legal fuera del terreno de juego.

Regragui declaró en unas palabras a la cadena "canal+": "En este momento, la CAF nos concedió el título. Y ahora está el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esperaremos la decisión y la aceptaremos por ambas partes. Lo lamentable es el retraso en su emisión y el retraso en gestionarla a nivel administrativo".

Añadió, según recogió el sitio "Foot Mercato": "Todo el mundo desea subir al podio y levantar la copa ante su afición. Eso no ocurrió por un incidente excepcional, sin precedentes en una final continental o mundial. Los jugadores abandonaron el terreno de juego y, si se hubieran aplicado las reglas, habrían recibido una segunda tarjeta amarilla, y Senegal habría tenido que completar el partido con nueve jugadores. Vimos cosas que no tienen cabida en el terreno de juego, por ambas partes".

Y prosiguió: "Estoy un poco enfadado con el entrenador de Senegal porque no ofrecimos una buena imagen. Al final, se tomó la decisión, y esto dañó la reputación del fútbol africano. Sea cual sea la decisión que tome el Tribunal de Arbitraje Deportivo".

Y concluyó sus declaraciones: "Al día siguiente, lo superé. Lo que me importa es que representamos a un continente. Lo dije en 2022: un continente al que se subestima porque, a nivel europeo y mundial, hay una actitud negativa hacia el fútbol africano, y aquella noche dimos la razón a quienes nos critican".

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