La Federación Marroquí de Fútbol anunció la convocatoria de Ilias Akhomach, delantero del Villarreal, a la lista de la selección de Marruecos, en un paso que despertó numerosos interrogantes, después de que Marruecos no revelara qué jugador quedaría fuera a cambio de la incorporación de Akhomach.

El diario español "As" señaló, la tarde del martes, que todos los datos apuntan a que Brahim Díaz, estrella del Real Madrid, podría ser el descartado de la lista, debido a que sufre importantes problemas físicos durante el último periodo.

"As" ya había revelado el lunes que Díaz disputó los últimos partidos padeciendo fuertes molestias, algo que podría estar detrás de su ausencia de la lista de la selección de Marruecos durante el actual parón internacional.

Y pese a que hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial, los indicios apuntan a que el jugador del Real Madrid no participaría con Marruecos en los partidos ante Gabón y Lesoto, y después contra Ghana en el esperado amistoso, ante la necesidad de descansar y recuperarse de sus problemas físicos.

Akhomach: una nueva recompensa

Por el contrario, Ilias Akhomach obtuvo una nueva oportunidad con la selección de Marruecos, después de que el entrenador Mohamed Ouahbi decidiera convocar al delantero del Villarreal.

Akhomach nació fuera de Marruecos, concretamente en Piera, en la ciudad española de Barcelona, pero finalmente eligió representar al país de sus orígenes a nivel internacional.

El jugador, de 22 años, ha disputado hasta ahora 13 partidos con la camiseta de la selección de Marruecos, aunque todavía busca marcar su primer gol internacional.

Díaz: llegó el momento de parar

Desde el comienzo de la temporada actual, José Mourinho, el director técnico, dejó claro, a través de sus declaraciones y decisiones, hasta qué punto cuenta con Díaz en sus planes, pues el jugador marroquí se convirtió en un elemento importante en la banda derecha, y respondió a la confianza de su entrenador con actuaciones sólidas.

Durante sus cuatro temporadas con la camiseta del Real Madrid, Díaz parece estar en su mejor posición para consolidarse como un jugador titular imprescindible, aunque sus actuales problemas físicos podrían frenar su progresión de forma temporal.

Al mismo tiempo, la decisión de dejarlo fuera del actual parón internacional podría resultar beneficiosa para el jugador, ya que le concede el descanso necesario para recuperarse y volver a los terrenos de juego lo antes posible.

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