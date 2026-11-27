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El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, ha expresado su frustración por los repetidos fallos defensivos que privaron a su equipo de la victoria en la Europa League este jueves. El conjunto inglés tuvo que conformarse con un punto en el Stadium of Light después de que su rival polaco neutralizara rápidamente una ventaja mínima.

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Los errores persiguen al Sunderland en Europa

El conjunto de Sunderland se quedó pensando en lo que pudo haber sido tras su empate 1-1 ante el Jagiellonia . Aunque Timur Tutierov marcó poco después del descanso para adelantar al equipo local, la ventaja apenas duró unos instantes antes de que Kamil Jozwiak igualara el marcador para los visitantes con una definición certera. El resultado se suma a una lista cada vez mayor de partidos en los que el Sunderland no ha sabido aprovechar una situación favorable debido a su inestabilidad defensiva.

Al analizar una actuación que consideró lejos de ser perfecta, Le Bris señaló la falta de regularidad a lo largo de los noventa minutos. "Fue un partido irregular. Creo que la primera parte estuvo bien, creamos algunas ocasiones. Era importante marcar porque sabíamos que en la segunda parte teníamos que hacer cinco cambios para gestionar la plantilla y prepararnos para el final de esta semana y la próxima", explicó el entrenador en la web oficial del club.

Los datos confirman una preocupante tendencia defensiva

El empate nació de una falta de comunicación en la defensa del Sunderland, un problema recurrente que claramente ha empezado a poner a prueba la paciencia del cuerpo técnico. Le Bris fue contundente al valorar el gol encajado y destacó que los datos respaldan su preocupación por la tendencia del equipo a regalar ocasiones a sus rivales. Advirtió a sus jugadores de que la competición europea castiga especialmente estos lapsos de concentración.

"Los datos son claros: esta temporada estamos cometiendo muchos errores no forzados que acaban en goles. No ocurrió en los dos últimos partidos, pero esto nos sirve de recordatorio. No puedes relajarte, porque un rival de este nivel puede aprovechar esos errores", añadió Le Bris.

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Una exigente carga de partidos en invierno

El Sunderland atraviesa un tramo agotador del calendario de 2026, y el partido ante el Jagiellonia es solo uno de los compromisos de un mes cargado de encuentros. El equipo disputará otros nueve partidos antes de que termine el año, una serie de encuentros que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla hasta el límite. Esa presión condicionó muchas de las decisiones tácticas tomadas el jueves por la noche.

La rotación fue una parte fundamental de la estrategia de Le Bris en el encuentro de la Europa League. Consciente de que se acercan partidos decisivos en varias competiciones, el entrenador dio prioridad al estado físico de sus jugadores clave, aunque eso supusiera perder algo de ritmo sobre el césped. El reto ahora es encontrar el equilibrio entre dar descanso a los jugadores y mantener el alto nivel necesario para ganar a estas alturas.

Poco tiempo para preparar el duelo ante el Tottenham

El Sunderland apenas tiene tiempo para lamentarse por lo ocurrido en Europa, ya que debe volver de inmediato a centrarse en sus compromisos nacionales. Este domingo le espera un importante encuentro de la Premier League, en el que recibirá al Tottenham en el Stadium of Light. Ante un equipo de la élite inglesa necesitará mostrar una disciplina defensiva muy superior a la exhibida entre semana. El cuerpo técnico espera una reacción inmediata y una reducción considerable de esos "errores no forzados" que se han convertido en un problema persistente durante la campaña.