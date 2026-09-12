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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Regalos sin goles: el dúo del Barcelona rema a contracorriente en el sistema de Flick

Barcelona
Valencia
A. Gordon
D. Olmo
Primera División
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La búsqueda de la primera visita

El dúo formado por Anthony Gordon y Dani Olmo sigue desempeñando un papel importante en el aumento del rendimiento goleador del equipo, después de haber contribuido de forma directa en la creación de goles durante los primeros partidos de la temporada, a pesar de que ninguno de los dos ha marcado todavía.

Según el diario español "Mundo Deportivo", en los cinco primeros partidos de la temporada han marcado todos los jugadores de la línea delantera disponibles que llevan dorsales del primer equipo, con la excepción de Anthony Gordon y Dani Olmo.

Ambos jugadores poseen capacidad goleadora y trabajarán para aumentar la producción ofensiva del equipo esta temporada, después de que Raphinha abriera su cuenta con 8 goles, Lamine Yamal con 5 goles, Fermín López con 4 goles y Karim Adeyemi con un gol, mientras que el recién llegado Gabriel Jesus también marcó su primer gol en las porterías rivales.

A pesar de que Gordon y Olmo no han celebrado ningún gol hasta ahora, ambos jugadores han contribuido de forma directa en la creación de goles.

El inglés ha repartido 5 asistencias durante los cuatro partidos que ha disputado en la Liga, ya que inició su recorrido con la creación de dos goles ante el Elche, luego dio otras dos asistencias ante el Rayo, antes de añadir una asistencia ante el Valencia.

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En el duelo ante el Valencia, Dani Olmo dio también otras dos asistencias durante la victoria por 5-0.

Además de Gordon y Olmo, los delanteros Hamza Abdelkarim y Jesse Peesio tampoco han logrado marcar ningún gol hasta ahora, a pesar de estar con el primer equipo con dorsales del filial.

El delantero egipcio disputó solo 4 minutos, mientras que el belga aún no ha estrenado su primera aparición.

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