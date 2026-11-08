El Nápoles le hizo un valioso regalo al Inter de Milán tras firmar un empate 1-1 ante su invitado, la Lazio, en el partido de la jornada 11 de la Serie A, obstaculizando así la racha de victorias del equipo del entrenador Gennaro Gattuso y brindando a su perseguidor la oportunidad de recortar distancias en la lucha por el liderato.

La Lazio se adelantó primero por medio de Davide Frattesi en el minuto 28, antes de que Alfonso Pedraza (jugador de la Lazio) marcara el empate para el Nápoles al comienzo de la segunda parte, con lo que el encuentro terminó con el reparto de puntos entre ambos equipos.

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La Lazio elevó su cuenta a 29 puntos, manteniéndose en lo más alto de la clasificación y conservando su registro invicto, pero dejó escapar dos puntos tras una serie de 6 victorias consecutivas, mientras que el Inter, con 25 puntos y un partido menos, podrá recortar la diferencia a un solo punto si gana hoy ante el Como.

Y a pesar del tropiezo de la Lazio, la jornada trajo un logro histórico para los dos grandes de la capital italiana, después de que la red de estadísticas "Opta" revelara que, por primera vez en la historia de la Serie A, dos equipos de la misma ciudad, la Roma y la Lazio, logran mantenerse invictos durante los primeros 11 partidos de una misma temporada.

Los dos grandes de la capital firman un arranque excepcional en la temporada 2026-2027, bajo la dirección de los entrenadores Gattuso y Gasperini.

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