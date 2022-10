REFUERZOS DE ATLÉTICO NACIONAL EN VIVO: Todos los rumores sobre el mercado verdolaga

Goal te acerca todo lo que se habla sobre los movimientos que piensa hacer el club paisa de cara al 2022.

Atlético Nacional terminó el primer semestre con la satisfacción de haber logrado un nuevo título de la Liga BetPlay, tras imponerse ante Deportes Tolima en Ibagué par alcanzar su estrella 17.

Los Verdolagas tuvieron un semestre con algunas irregularidades, un duro golpe en Copa Libertadores y cambio de técnico, pero pudieron sobreponerse para terminar alzando la copa en el Murillo Toro.

Ahora y con apenas dos semanas de descanso entre la Liga I y la Liga II, los antioqueños se preparan para defender su título y anticiparse a la Copa Libertadores 2023.

Goal te trae las principales novedades de los Verdolagas para el segundo semestre del 2022.

OFICIAL: VUELVE AUTUORI

3/10/2022

Atlético Nacional sorprendió con la oficialización de Paulo Autuori como su nuevo director técnico en lugar de Hernán Darío Herrera.

Autuori regresará al banquillo verdolaga después de su paso entre 2018 y 2019 en el que tuvo que lidiar con la problemática económica del club tras la demanda de Cortuluá por Fernando Uribe. En ese primer ciclo, el brasileño que estaba en el Inter de Porto Alegre, dirigió 29 partidos logrando 10 triunfos, 10 empates y 9 derrotas para un rendimiento del 46%.

Autuori será presentado el próximo jueves 13 de octubre en conferencia de prensa.

LOS TRES CANDIDATOS A D.T.

13/9/2022

Atlético Nacional sigue trabajando intensamente para concretar lo más pronto posible a su nuevo técnico y tras una semana de depuración de nombres acercados a la directiva, en este momento el club tiene tres candidatos.

En la información confirmada por Goal, se supo que Miguel Ángel Ramírez, Santiago Escobar y otro técnico extranjero más con nombre aún por revelar, hacen parte de la carpeta sobre la cual el club se desenvuelve.

De los tres, el español, campeón con Independiente del Valle de la Copa Sudamericana 2019, es el que más avanzado está en las negociaciones. Ramírez ya dio su visto bueno al proyecto del Verdolaga y si bien aún hay temas económicos por resolver, la conversación está encaminada.

En caso de concretarse, la idea inicial es que Ramírez asuma el equipo para lo que resta de la Liga 2022 II y luego enfocarse en el 2023, donde la Copa Libertadores aparece como el principal compromiso del cuadro antioqueño.

SE VA EL ARRIERO HERRERA

6/9/2022

Se acabó el plazo de espera para Hernán Darío Herrera en el campeón de Colombia. Goal, en exclusiva, conoció el lunes que la directiva de Atlético Nacional intensificó el trabajo para encontrar un reemplazo para el Arriero, luego de la caída en el clásico antioqueño.

Se espera que este martes el club haga oficial la salida de Herrera, técnico que logró el título del primer semestre ante Tolima luego de 5 años de sequía en cuanto a la Liga se refiere.

Con la próxima partida de Herrera, se abre la puerta para que Carlos Restrepo sea el técnico encargado mientras se define al nuevo cuerpo técnico.

MIER 2025

3/9/2022

Atlético Nacional oficializó la renovación del arquero Kevin Mier hasta 2025. El guardameta, cuyo vínculo con club iba hasta diciembre del 2023, fue fundamental en la campaña del título 17 ante Tolima y se proyecta como uno de los arqueros más interesantes del fútbol colombiano, a tal punto que ya fue citado a un microciclo de Selección Colombia.

JARLAN VUELVE A SONAR AFUERA

Actualizado: 26/8/2022

El nombre de Jarlan Junior Barrera vuelve a tomar fuerza en el exterior, luego de anotar el gol de título para Nacional ante Tolima y firmar su renovación de contrato por tres años más.

El samario habría vuelto a despertar interés en México, donde ya lo habían sondeado a principio de semestre, pero esta vez por parte del Cruz Azul. Por ahora no se ha conocido de alguna oferta oficial y el entorno del jugador asegura que él sigue enfocado en la temporada con los antioqueños.

Goal pudo establecer que desde el equipo 'Cementero' consideran que el equipo ya está completo, por lo que descartaría su contratación. Además, actualmente, Cruz Azul no tiene cupo de extranjero para darle cabida al colombiano. Si bien el paraguayo Romero ha sonado para ir a Boca y el chileno Morales está con opción para salir, parece poco probable que alguno de los negocios se concrete en los pocos días que quedan de mercado en México.

GIO MORENO: PUNTO FINAL

19/8/2022

Después de varias semanas de especulaciones con varios equipos del FPC para continuar su carrera, entre los que estaban Junior, Millonarios, Medellín, Santa Fe y Envigado, Gio Moreno tomó una decisión al respecto, la cual ya se intuía incluso antes de su regreso a Atlético Nacional.

Goal pudo confirmar con múltiples fuentes que Moreno decidió poner punto final a su carrera como futbolista, pese al interés de varios clubes por contar con sus servicios y la idea inicial del jugador de mantenerse en actividad tras la inesperada salida del cuadro Verdolaga.

CABAL IRÁ AL HELLAS VERONA

16/8/2022

Atlético Nacional tendrá una inesperada salida del plantel, luego de conocerse la opción para que Juan David Cabal llegue al fútbol europeo.

En información adelantada por Daniel Angulo y confirmada por Carlos Antonio Vélez y Pipe Sierra, se supo que el defensa central tiene adelantada su venta al Hellas Verona de la Serie A italiana. Incluso, según Angulo, la operación podría quedar cerrada en las próximas horas.

Sierra, por su parte, informó que el Verdolaga recibiría 3 millones de euros por el 70 u 80% del pase del jugador, quien firmaría un contrato de 4 años con los Mastinis.

Todo fue confirmado oficialmente por Atlético Nacional mediante un breve comunicado en el que habla del principio de acuerdo con el club italiano por el traspaso del jugador y que el negocio "está sujeto a acuerdos contractuales entre ambos clubes y a los exámenes médicos".

"La operación se hace por el 80%, dejando a nuestra institución el 20% para una futura venta", agregó el club. Cabal viajará a Italia en las próximas horas.

La noticia cayó como un balde de agua fría en los aficionados, pues el equipo de Herrera quedaría solo con Cristian Castro y Emanuel Olivera como hombres de experiencia para la posición que sería complementada con los juveniles. Vale recordar que de Nacional ya se había ido Felipe Aguilar a Lanús tras no lograr la renovación del préstamo con Athletico Paranaense.

BERRÍO ENTRENA CON EL VERDE, PERO NO SE QUEDA

Actualizado: 16/8/2022

Luego de rescindir contrato con América MG el pasado 11 de julio, Orlando Berrío quedó como jugador libre y luego fue novedad en los entrenamientos de Atlético Nacional en Guarne, pues pidió un permiso especial para trabajar a la par del plantel de Herrera durante dos semanas mientras define su futuro profesional.

Precisamente por su presencia en el club y luego de varias semanas de rumores, algunos aficionados se han ilusionado con un posible regreso de Berrío al Verdolaga, situación que desde lo reglamentario sería posible por la ventana de transferencias para jugadores libres que habrá del 16 al 19 de agosto en la Liga BetPlay.

Pese al entusiasmo de los hinchas, Goal ha confirmado que, si bien hubo un tanteo en lo económico donde el jugador podría rebajar su salario, hasta el momento no hay diálogos que permitan la incorporación al equipo y por la planificación anual que ya tenía el club, parece poco probable que se pueda dar. También se pudo confirmar que después de analizarlo, Nacional no ve necesaria la incorporación del extremo para reforzar el plantel pues consideran que el medio campo ofensivo y ataque están bien cubiertos. Además, hay dudas sobre la parte física de Berrío y su nivel actual, pues solo ha disputado 208 minutos en 4 partidos durante los últimos 3 años, según datos de Universo Nacional en Twitter.

Aún así, las redes sociales recibieron con agrado la visita de Berrío, autor del recordado gol agónico ante Rosario Central en la Copa Libertadores 2016 que metió al Verde a la semifinal de aquel torneo.

Este lunes 15 de agosto se conoció que Berrío tiene un preacuerdo con Águilas Doradas de Rionegro para incorporarse al equipo. El jugador ya estuvo haciendo algunos trabajos físicos con el plantel 'Dorado' y espera poder presentar exámenes médicos para finiquitar su vinculación. La noticia no fue bien recibida por algunos hinchas del Verde que aún se ilusionaban con su regreso.

EL FUTURO DE GIO... ¿RECONCILIACIÓN?

Actualizado: 20/7/2022

Tras confirmarse su polémica salida de Atlético Nacional, hay un gran interrogante sobre lo que será el futuro de Giovanny Moreno, pues según sus propias palabras, aún se debate entre seguir jugando y retirarse.

En Instagram Live el pasado sábado 9 de julio con Felipe Muñoz, líder de la barra popular Los Del Sur, Moreno habló sobre una posibilidad de recalar en Junior de Barranquilla, sin embargo desde 'La Arenosa' algunos medios precisaron que esa opción había quedado desechada, algo que se ratificó días después tras una reunión del club 'Tiburón'.

Por su parte Julián Capera apuntó que Gio fue ofrecido a equipos en Argentina antes del cierre del mercado, pero no logró concretarse nada por el poco tiempo y de acuerdo a su versión, podría darse un regreso a China.

Pipe Sierra también aseguró que la posibilidad de Junior quedó descartada y que Envigado quedó como la opción más firme para que el 'Flaco' continuara su carrera en el fútbol colombiano, algo ratificado por Arley Cardona quien aseguró que el 'Naranja' le presentó una oferta formal por la cual espera respuesta.

¿Gio Moreno vuelve a Atlético Nacional?

Sin embargo, una nueva posibilidad de regresar a Atlético Nacional fue abierta por la información que desde el pasado 14 de julio entregó Diego Rueda en El Vbar Caracol y que ratificó en el inicio de esta semana. Dicha versión habla de una posible reconciliación entre el jugador y el club, que buscarían un diálogo para intentar lograr su retorno este mismo semestre. Según Rueda, la gestión sería desde la más alta directiva de la Organización Ardila Lülle.

Consultadas varias fuentes desde el pasado jueves y hasta la actualidad, tanto del club, como del entorno de Gio Moreno, Goal pudo establecer que a la fecha no han existido diálogos entre las partes. Igualmente, no hay ningún indicio de que eso pueda pasar en el corto plazo. En la información recogida por este medio, la directiva fue enfática al señalar que no se ha contemplado tal posibilidad y que la versión carece de veracidad.

Todo ha esto ha generado tanto ilusión como confusión en la hinchada del Verde, pues una gran parte de ella aún sueña con volver a ver al 'Flaco' portando la 70. Por lo pronto, la reconciliación no pasa de ser más un deseo de la afición, antes que una realidad.

ANDRÉS ROMÁN ES DE NACIONAL

@Tato_Aguilera

Actualizado: 15/7/2022

Después de quedar libre al no renovar contrato con Millonarios, el futuro de Román está entre opciones en Colombia y en el exterior. En el fútbol colombiano, Atlético Nacional entabló conversaciones en la última semana con la aspiración de poder concretar su fichaje para reforzar el lateral derecho del equipo, posición que fue definida como prioritaria por el técnico Herrera.

Goal conoció de diversas fuentes que los diálogos entre las partes han avanzado en buen ritmo y forma. Si bien el entorno del jugador aún no ha recibido una oferta formal para la vinculación, todo indica que la negociación podría llegar a buen término en los próximos días y el optimismo está de lado y lado.

Tras las últimas reuniones, el acuerdo verbal ya estaría listo y ahora la carrera es contra el tiempo para definir los detalles de la contratación: viaje a Medellín, exámenes médicos, firma e inscripción para ponerse a órdenes del cuerpo técnico lo más pronto posible. Román llegaría como agente libre a préstamo por un año con opción de compra.

El jugador presentó exámenes médicos este viernes en la mañana, los cuales aprobó. En la tarde, Goal pudo establecer que firmó el contrato que lo vinculará un año en condición de préstamo con opción de compra.

La oficialización llegó en la tarde de este viernes mediante un video en el cual los Verdolagas le dieron la bienvenida. De esta manera Atlético Nacional cerraría las contrataciones para el presente semestre.

QUINTANA... ¿SE QUEDA?

Actualizado: 15/7/2022

No es un secreto que Aldair Quintana busca nuevos aires por fuera de Atlético Nacional, luego de un semestre complicado donde se rompió la relación con la hinchada y tuvo pocos minutos en el arco.

Según reveló Juan Felipe Cadavid, en un principio Quintana entró en la órbita de Rionegro Águilas Doradas, información que fue ratificada por Julián Capera agregando que podría darse un préstamo.

Quintana también ha sido vinculado para reforzar el arco del Pereira, pedido por Alejandro Restrepo y el Deportes Tolima, ante una posible salida de Domínguez a la Liga de Quito.

Justamente esta última versión fue la que tomó más fuerza en los últimos días, pues el equipo ecuatoriano espera concretar el pase de Domínguez y de ser así, el Vinotinto y Oro se acercaría a Nacional para ofertar por Quintana. También se ha hablado del Deportivo Cali para reemplazar a De Amores que partirá a Lanús.

Sin embargo, todo podría cambiar en el último día de mercado en Colombia, pues en la conferencia de prensa previa a Millonarios, Herrera confirmó que Quintana será convocado. La expulsión de Mier en Barranquilla y lesión de Guerra con la juvenil la semana anterior, habría hecho que el club se replantee la salida de Aldair.

PERLAZA, A COLÓN

Actualizado: 15/7/2022

Finalmente no hubo renovación entre Baldomero Perlaza y Atlético Nacional, por lo que el volante quedó como agente libre el pasado 30 de junio.

Perlaza, que le interesaba a Junior, tenía todo acordado con Colón de Santa Fe según reportó César Luis Merlo con un contrato de año y medio más opción de compra.

El club santafesino publicó un tuit oficializando la llegada del colombiano, pero una hora más tarde lo eliminó, generando incertidumbre respecto al fichaje. Algunos medios locales reportaron que aún faltaba la firma de contrato.

La oficialización llegó este miércoles para despejar todas las dudas y confirmar que Perlaza ahora buscará brillar en el fútbol argentino.

LAS POSICIONES A REFORZAR

8/7/2022

Durante la conferencia de prensa de este viernes, en la que el presidente Gutiérrez explicó por qué el club decidió prescindir de Gio Moreno, el técnico Hernán Darío Herrera se refirió a los refuerzos que espera para encarar el segundo semestre del año, donde espera pelear nuevamente la Liga y la Copa, torneos en los que es vigente campeón.

Según el 'Arriero', pidió un lateral derecho, dos extremos y un delantero 9 para completar el equipo y tratar de equilibrarlo más. "La institución lo sabe y esperemos que algún día esos jugadores lleguen por el bien de Nacional", dijo.

Ahora todo pasa por la directiva y las decisiones que tomará al respecto, pues en un principio no habían considerado hacer contrataciones por tener el 2022 planificado desde principio de año y aguardar hasta diciembre para reforzar el plantel de cara a la próxima Copa Libertadores.

GIO MORENO NO VA MÁS

Actualizado: 7/7/2022

Poco duró la alegría en Atlético Nacional por la estrella 17 conseguida en Ibagué ante Deportes Tolima, pues a partir de ahí, la interna del club tomó tintes tensos tras la conferencia de prensa de Gio Moreno y Hernán Darío Herrera.

Este miércoles, en exclusiva de Goal, se pudo conocer que el club Verdolaga le notificó a Gio Moreno que no continuará en el equipo para el segundo semestre del año, todo a raíz de las declaraciones del jugador respecto a condicionar su continuidad solo si el técnico era renovado, así como el tema salarial de Herrera que desató una polémica y fuertes críticas a la institución en las redes sociales. La decisión sobre Moreno fue tomada por la alta dirigencia de la Organización Ardila Lülle.

Goal también pudo confirmar que ahora la continuidad de Herrera al frente del equipo está en veremos, pues la salida de Moreno la considera un fuerte golpe al proyecto deportivo.

Igualmente, el plantel de Nacional pidió una reunión con Antonio José Ardila para mediar en la problemática que se realizó este jueves. Pero las cosas continuaron igual, luego de que Goal confirmara que la posición de la directiva respecto a la salida de Moreno se mantenía firme pese al diálogo con el resto de futbolistas.

También se pudo conocer que el volante aún no piensa en el retiro como él mismo lo había sugerido a su llegada a Nacional y que le gustaría seguir jugando en el fútbol colombiano. Por lo pronto, Moreno se habría despedido hoy de sus ahora ex-compañeros del Verdolaga.

Hasta el momento Atlético Nacional no ha emitido comunicación alguna respecto al tema, pero sí se espera que lo haga el viernes o antes si algo extraordinario ocurre.

GÓEZ IRÁ DE SANTA FE A PEREIRA

5/7/2022

El volante central Yéiler Góez, que actuó el último semestre con Independiente Santa Fe, está cerca de recalar en el Deportivo Pereira en un préstamo de Nacional, inicialmente por este semestre, pero que podría extenderse hasta completar el año.

Goéz, que disputó 19 partidos y marcó un gol con los Cardenales, estaría cerrando su vinculación al 'Matecaña' en los próximos días.

SARMIENTO, AL CT DE HERRERA

Getty

3/7/2022

Goal ha podido confirmar que Hernán Darío Herrera le ha solicitado a la directiva de Atlético Nacional sumar un nombre más a su cuerpo técnico, conformado por Carlos 'Piscis' Restrepo, Francisco Maturana y Carlos Tabarez; se trata del experimentado técnico Pedro Sarmiento.

Sarmiento, concuñado de Herrera y que suele visitar los entrenamientos del equipo, llegaría a aportar su conocimiento al campeón del fútbol colombiano, respaldado por dos títulos locales con Cali y Medellín.

Goal también pudo establecer que 'El Arriero' está cerca de ser ratificado en el cargo, por lo menos hasta diciembre, como quiera que las negociaciones con el club avanzan positivamente. Dependiendo de los resultados en el segundo semestre, Herrera podría ampliar su vínculo hasta el primer semestre del 2023 para dirigir la Copa Libertadores.

¿VUELVE JORMAN?

1/7/2022

El nombre de Jorman Campuzano ha vuelto a ser vinculado con el Verdolaga, luego de que Roberto Urrea diera a conocer una posible oferta acercada a Boca Juniors.

En lo consultado por Goal, se estableció que dicha oferta hasta el momento no existe, pero que la dirigencia Xeneize ve con buenos ojos la salida del volante ante la posible llegada de Arturo Vidal, pues necesitan el cupo de extranjero.

Igualmente, Lanús, de Jorge Almirón aparece entre los interesados por contar con los servicios del ex-Pereira.