Refuerzos 2022 de Universidad Católica en vivo: fichajes, mercado de pases y bajas

En la temporada 2021 Universidad Católica conquistó un inédito tetracampeonato, el primero de la Primera División del fútbol chileno en torneos largos. Por lo mismo, esta campaña los Cruzados se enfocan en la conformación del plantel apuntando a un histórico penta.

"El 23 de enero tenemos un partido importantísimo de la Supercopa (ante Colo Colo) y queremos seguir ganando títulos. Estará el torneo local, y si ya logramos algo histórico con el tetracampeonato, lograríamos algo recontrahistórico", dijo Cristian Paulucci tras ser ratificado por los próximos dos años.

Consignar que la tienda precordillerana ya tiene tres bajas confirmadas: Gastón Lezcano, Juan Cornejo y Juan Fuentes, a quienes no se les renovó contrato. Mientras que este sábado 18 de diciembre, los estudiantiles oficializaron la caída del fichaje de Valber Huerta por el Palmeiras. A través de un comunicado de prensa, la institución franjeada confirmó que el campeón de la Copa Libertadores desistió de sus servicios luego de la revisión médica realizada por el club.

Valber Huerta no será transferido a Palmeiras. El club brasileño desistió de su contratación luego de la revisión médica.



Revisa el comunicado completo acá ⬇️https://t.co/dZB2tAmvoN — Universidad Católica (@Cruzados) December 18, 2021

MERCADO DE PASES DEL FÚTBOL CHILENO EN DIRECTO

¿Posibles refuerzos? En San Carlos de Apoquindo tendrían en carpeta a Gabriel Castellón para pelear por el puesto con Sebastián Pérez. También aparecen los nombres de Claudio Sepúlveda de Huachipato y analizan a los laterales izquierdos Eugenio Mena, Erick Wiemberg y Bruno Pittón, entre otros futbolistas.

"Es interesante que mi nombre esté ahí"

El jugador de Huachipato, equipo que descendió a la Primera B, es uno de los nombres que baraja la UC para reforzar el arco. Al respecto, el propio futbolista calificó como "interesante" la opción de recalar en el campeón del fútbol chileno. "Ojalá tener la estabilidad en Primera División, seguir jugando. Y tratar de buscar lo mejor siempre para uno, para seguir jugando y pelear los puestos si es que me toca ir a algún club o me toca seguir acá en Huachipato", dijo Castellón a Radio Cooperativa.

Respecto a la posibilidad, el seleccionado chileno manifestó que "es un equipo que está haciendo hace varios años las cosas bien, por algo es el que ha salido cuatro veces seguida campeón. Es interesante que mi nombre esté ahí y obviamente respeto por ese club o el que quiera contar conmigo. Siempre es bueno que esté sonando el nombre de uno".

¿Ex seleccionado uruguayo en San Carlos de Apoquindo?

Gastón Fernández, representante de Jonathan Urretaviscaya, habló sobre las chances de que el ex seleccionado uruguayo se sume a las filas del equipo de Paulucci. “Sabemos de posible interés de Católica. Nos hemos enterado por varios lugares que al parecer hay un seguimiento hacia el futbolista en estos últimos periodos”, dijo a Radio ADN. "Para nosotros sería muy importante, ya que Católica es uno de los equipos grandes del mundo y de Sudamérica (...) Ojalá haya un avance pronto para concretar esa gran posibilidad", añadió.

Cabe destacar que el extremo, quien en la última temporada jugó en Rentistas, equipo con el que disputó 26 partidos y marcó tres goles, cuenta con pasos por River Plate de su país, Benfica y Vitoria Guimaraes de Portugal, Deportivo La Coruña de España, Pachuca y Monterrey de México, además de Peñarol.

Diego Valencia apareció en la órbita de LaLiga

Gracias a sus 17 goles en la temporada, el joven artillero -que termina contrato en diciembre de 2022- surgió como opción para fichar en LaLiga. El delantero estaría en el radar de Valencia, Osasuna, Celta y Cádiz, según reportó el diario Marca.

"El 'Pollo' tiene un perfil europeo, es inteligente, generoso y trabajador sobre el césped, cualidades que, junto a su eclosión, le llevaron a disputar la pasada Copa América, debutando ante la todopoderosa Brasil, y convirtiéndole en un asiduo en las últimas convocatorias de 'La Roja' para las eliminatorias de Qatar 2022", consignó sobre sus cualidades el citado medio.

"Diego, aparte de todo lo mencionado, tiene un perfil ganador, como ya ha dejado patente en sus tres ligas disputadas, y ganadas, con Universidad La Católica y con las inferiores de Chile. Con la Sub 20 se proclamó campeón de los Juegos Sudamericanos de 2018 celebrados en Cochabamba (Bolivia), siendo él el héroe de la final con apenas 18 años", marcaron.

Tras la publicación, el futbolista publicó un sentido mensaje en sus redes sociales que bien pueden sonar a despedida.

El artículo sigue a continuación

¿Se marcha el goleador de la UC?

Fernando Zampedri apareció en el radar de Brasil y México luego de consagrarse como goleador del Campeonato Nacional 2021, mismo que conquistó Universidad Católica al lograr un inédito tetracampeonato para sus vistrinas. De hecho, el ex Rosario Central se transformó en el único futbolista de los Cruzados en convertir más de 20 dianas en un torneo desde el año 2000. Este curso cerró su participación con 23. En ese sentido, según Radio Cooperativa, el argentino estaría siendo sondeado por ambos mercados, aunque no existirían ofertas concretas. Cabe destacar que la escuadra precordillerana no tiene planes de desprenderse del futbolista pese a que no posee ninguna cláusula de salida.

¿Larrivey se viste con La Franja?

El argentino, goleador de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2021, no continuaría en el CDA. Según supo GOAL, el ex Vélez y Celta, entre otros clubes, se reunirá la próxima semana con su agente, Sergio Irigoitía, para definir su futuro, el que no estaría ligado a los laicos por decisión del ecuatoriano Luis Roggiero, gerente técnico de Azul Azul. En ese sentido, su nombre ya comenzó a sonar en Las Condes. De hecho, Gerardo Reinoso, recordado ex jugador cruzado en la histórica campaña de la Copa Libertadores de 1993 y suegro del futbolista, ve con buenos ojos su posible arribo. "Los hinchas me llaman, me mandan audios y me escriben. No quieren que se vaya Zampedri. Pero si se va, todos piden a Joaquín. Me gustaría ver a los dos en Copa Libertadores... Zampedri puede ir por los costados, es más joven, y se llevarían bárbaro", señaló en conversación con RedGol. "La UC es una opción que sinceramente Joaquín ve con muy buenos ojos. Y a pesar de que espera la contestación de la U, porque se sintió muy bien ahí, el fútbol es fútbol y los goleadores cuestan", remató.

Ignacio Saavedra aparece como opción para Racing

Saavedra, pieza clave en la medular de los Cruzados, apareció como opción para reforzar al equipo que hoy dirige Fernando Gago y que defienden sus compatriotas Gabriel Arias y Eugenio Mena. No obstante, en la mente de los directivos de la Academia también está Bruno Zuculuni.

Consignar que el volante fue uno de los jugadores más utilizados por los Cruzados en la obtención de una nueva corona con 28 partidos disputados, 27 de titular, igualando a Marcelino Núñez en la tabla que encabeza Diego Valencia.