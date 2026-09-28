Reebok vuelve oficialmente a plantar su bandera en la élite del fútbol con la presentación de las Sidewinder 26 Elite FG. La bota de gama alta para césped natural está diseñada específicamente para jugadores que compiten en la cima absoluta del fútbol moderno, combinando tecnología de vanguardia con una durabilidad ligera.

Para marcar el inicio de esta nueva era, Reebok ha reunido una impresionante nómina de talento global liderada por el delantero del Beşiktaş Dušan Vlahović, el defensa del Como Trevoh Chalobah y la prometedora portera Kayla Rendell.

En el núcleo de las Sidewinder 26 Elite FG está su placa Vestamid, diseñada para ofrecer durabilidad ligera y soporte estructural bajo el pie sin añadir volumen innecesario. La suela incorpora el sistema Deadly Strike, que combina el agarre del pie de apoyo de la tecnología Shooting Brake con el retorno de energía del pie de golpeo de la Power Unit.

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Combinado con tacos Sidewinder especializados, el conjunto ofrece una tracción direccional precisa para movimientos explosivos, cambios de ritmo rápidos y control en espacios reducidos bajo presión. En la parte superior, Reebok utiliza un material prémium de microfibra junto con un tratamiento de agarre SupraSkin para garantizar un primer toque limpio y un control del balón fiable.

La bota cuenta con un cierre clásico de cordones y un perfil de caña baja, construido con una lengüeta y un cuello de punto adaptable que envuelven el pie. Esta configuración crea una sensación de ajuste firme y sin distracciones que se mueve de forma natural con el jugador, aportando estabilidad tanto al presionar como al cambiar de dirección o protegerse de los defensas.

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El internacional serbio Dušan Vlahović encabeza la nómina de jugadores de la bota, apoyándose en su diseño reactivo para respaldar su remate clínico y su estilo de juego físico. Vlahović dijo: "Las Sidewinder 26 Elite FG me dan la confianza para golpear con precisión, potencia y total determinación en cada momento. Están hechas para el control bajo presión y una respuesta explosiva: eso es en lo que confío para rendir al máximo".

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El dominante central Trevoh Chalobah se une a él en la nómina, aportando serenidad defensiva a la nueva línea de fútbol de Reebok. El regreso de la marca también pone el foco en la representación en todo el campo con el fichaje de la portera Kayla Rendell: "Estoy orgullosa de unirme a Reebok en un momento tan emocionante como este, con la marca regresando al fútbol.

"Se puede sentir la energía detrás de lo que se está construyendo. Estoy deseando formar parte de un grupo que impulsa este deporte hacia adelante sin perder sus raíces". Respaldadas por tecnología de altas prestaciones y por atletas de primer nivel, las Sidewinder 26 Elite FG lanzan una declaración firme y seria de Reebok en su regreso al terreno de juego.

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