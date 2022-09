Reducido de la Primera Nacional 2022: clasificados, formato, partidos, resultados, cuándo y cómo se juega

Se viene el Reducido de la apasionante Primera Nacional 2022, y GOAL te cuenta cómo se disputará.

Con el primer boleto a la máxima categoría prácticamente sentenciado, puesto que Belgrano está a un par de puntos de gritar campeón, los equipos de la Primera Nacional comienzan a preparase para su última oportunidad en esta edición.

El segundo ascenso se definirá en el Reducido, que cuenta con cuatro etapas de eliminación directa y se jugará entre octubre y noviembre.

FORMATO Y REGLAMENTO

InstitutoACC

Este tramo de la competición tendrá, excluyendo al campeón por evidentes razones, a los doce mejores ubicados de la tabla de posiciones final.

La primera fase contará con los clubes desde el cuarto puesto hasta el décimotercero, ordenándose del primero al décimo. El estilo de disputa será a un solo partido, en cancha del mejor ubicado, y en caso de empate en los noventa minutos, pasará también el que haya quedado en una posición más alta. Es decir, el visitante, para acceder a otra ronda, deberá ganar sí o sí.

1ro vs. 10mo

2do vs. 9no

3ro vs. 8vo

4to vs. 7mo

5to vs. 6to

La segunda fase será disputada por los cinco ganadores de la primera etapa y el equipo ubicado en el tercer puesto de la tabla de posiciones 2022. Se vuelve a ordenar el mapa del primero al sexto juzgando por la tabla final, y el estilo de disputa es idéntico al de la etapa anterior: un partido en estadio del mejor posicionado, en caso de empate al terminar los noventa minutos pasa el local.

1ro vs. 6to

2do vs. 5to

3ro vs. 4to

En las semifinales, además de los tres ganadores de la fase precedente, se suma el segundo de la tabla final, que recién ingresa en esta etapa. Se ordenarán del primero al cuarto y cambia el estilo de disputa. Habrá doble partido, tanto de local como visitante, siendo local en el segundo encuentro el mejor posicionado. Si al término de los segundos noventa minutos la cantidad de puntos y diferencia de goles siguen igualadas, el ganador será aquel que quedó con mejor posición en la tabla final 2022.

1ro vs. 4to

2do vs. 3ro

En la final se mantiene la forma de definición de las semis.

EQUIPOS CLASIFICADOS

Todavía no están confirmados los equipos clasificados, puesto que restan tres jornadas para la finalización del torneo y está todo muy apretado. No obstante, los que cuentan con más probabilidades son: Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Riestra y San Martín de San Juan. Muy cerca están acechando Chacarita, Morón y Deportivo Madryn.

FECHAS, HORARIOS Y RESULTADOS

@CASMOficial

La última jornada de la liga se jugará el fin de semana del 8 de octubre, ahí se definirán los equipos que ingresen al mini torneo y una semana después comenzará todo. Entre el 15, 22 y 29 de octubre se disputará la Primera Fase, mientras que el 5, 12 y 19 se noviembre se juegue lo restante.

CÓMO VER EN VIVO ONLINE Y POR TV

TyC Sports transmitirá la mayoría de los partidos de la recta final y del Reducido. Todos esos encuentros además se podrán ver online por TyC Sports Play. La señal de TyC está disponible en las principales cableoperadoras de Argentina.

Cómo usar TyC Sports Play

Hay que ingresar a www.tycsportsplay.com. La plataforma está disponible para aquellos abonados a los servicios cableoperadores que tienen a TyC Sports en su grilla. Se debe generar un usuario a partir del número de cliente de cada usuario.