Recuperó su brillo recientemente: cuatro clubes italianos se disputan a una estrella del Real Madrid

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Un informe periodístico reveló este domingo el interés de más de un club italiano en fichar a un jugador del Real Madrid tras la presente temporada.

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Mastantuono, de 19 años, se incorporó al Real Madrid en el verano de 2025 como uno de los fichajes más destacados del club, ya que la entidad blanca pagó 63,2 millones de euros al River Plate.

El argentino desempeñó un papel importante bajo el mando de Xabi Alonso, pero fue perdiendo protagonismo de forma progresiva hasta alejarse del once titular y acabar convertido en suplente.

El verano pasado, con la llegada del portugués José Mourinho, Mastantuono se marchó a la Fiorentina en calidad de cedido por una sola temporada.

En principio, está previsto que el argentino regrese al Real Madrid al término de la presente temporada.

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No obstante, el diario "La Repubblica" señaló que la Fiorentina desea que Mastantuono siga una temporada más, apuntando a que ello requeriría, o al menos aumentaría la probabilidad de que ocurra, que el club pelee por una plaza clasificatoria para las competiciones europeas.

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Las magníficas actuaciones de Mastantuono con la Fiorentina han despertado el interés de otros clubes de la Serie A.

El periodista Akram Konor señaló que el Milan, la Roma y el Nápoles siguen de cerca al centrocampista argentino.

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Mastantuono y el dolor de quedarse fuera del Mundial

En un mensaje que quizá no sea inocente, y que parece dirigido directamente a la dirección del Real Madrid, la joven estrella argentina Franco Mastantuono abrió su corazón tras recuperar su brillo en los campos italianos, al asegurar que su traspaso al Calcio supuso un auténtico punto de inflexión en su carrera y en su vida.

Las declaraciones del jugador llegaron tras la victoria de la selección argentina sobre Bolivia el mes pasado, y las recogió el español "Mundo Deportivo", cuando se detuvo en la zona mixta para hablar con los periodistas y no ocultó su felicidad por el nuevo ambiente.

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Mastantuono dijo, con un tono cargado de satisfacción: "Me siento muy bien desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida.. Estoy muy a gusto y lo he disfrutado mucho", en una clara alusión a la diferencia que encontró entre la presión de Madrid y la estabilidad de Italia, y añadió: "El cambio de aires fue estupendo para mí".

En el plano de la selección, el joven argentino dedicó un agradecimiento especial a su entrenador, Lionel Scaloni, al explicar: "Scaloni me da mucha libertad para jugar, y estoy agradecido por ello", lo que refleja la confianza que ha recuperado con la camiseta de la Albiceleste.

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Mastantuono, que sigue vinculado con un contrato al Real Madrid, tampoco ocultó la magnitud del dolor que sintió tras quedarse fuera de la lista de Argentina en el último Mundial.

Reconoció: "Es difícil no ser convocado, pero siempre he animado a mis compañeros del equipo y a Argentina a dar lo mejor de sí mismos. Hicieron una actuación increíble en el Mundial e hicieron sentir orgullosos a todos los argentinos".

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Cerró sus declaraciones con un tono optimista sobre un nuevo futuro: "Empieza una nueva etapa.. Me siento bien, y puede que se me presente una oportunidad, pero ante todo quiero trabajar con la selección nacional".

Mastantuono (19 años) se incorporó a las filas de la Fiorentina en calidad de cedido procedente del Real Madrid el verano pasado, tras un periodo difícil en la capital española, para reencontrarse en el ambiente de Florencia y recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los talentos más destacados de Sudamérica.