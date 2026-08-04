Recuerdos de Krevin Großkreutz: ¿Ha encontrado Jürgen Klopp a su jugador ideal para el problema de Kimmich?

El 24 de julio llegó el momento: bajo una enorme atención mediática, Jürgen Klopp fue presentado como nuevo seleccionador de Alemania. El desastroso Mundial bajo su predecesor Julian Nagelsmann, con la eliminación en dieciseisavos de final contra Paraguay, debía quedar rápidamente atrás; Klopp desprendió optimismo y anunció que no solo quería devolver a la selección nacional, sino quizá incluso a todo el país, al buen camino. Para ello hace falta, en su opinión, un esfuerzo conjunto y ideas frescas para el equipo de la DFB, que últimamente ha decepcionado con dureza en la mayoría de los grandes torneos. «Estoy mirando a 57 jugadores de campo», reveló Klopp, y uno de ellos será con toda seguridad Philipp Treu.

Y es que el jugador de 25 años del SC Friburgo no solo debería ser especialmente interesante para el nuevo seleccionador por su posición: Treu fue construyendo su carrera paso a paso, con cuidado, y entretanto es un titular indiscutible en el Sport-Club, que la próxima temporada estará representado a nivel internacional por segunda vez consecutiva. El viaje europeo llevó a los friburgueses con Treu la pasada temporada, al menos, hasta la final de la Europa League contra el Aston Villa. Treu tiene la calidad para ser, como mínimo, un firme candidato para la selección de la DFB, y además es lateral derecho. Y precisamente esa es una de las posiciones que más quebraderos de cabeza ha dado a los seleccionadores alemanes en el pasado reciente.

«No tenemos demasiadas opciones en Alemania en la posición de lateral», valoró Treu en kicker al analizar con realismo su situación en la competencia. La muy limitada selección llevó a Julian Nagelsmann a volver a colocar a Joshua Kimmich en el lateral derecho, aunque el vicecapitán de la DFB en el Bayern de Múnich solo puede jugar en el mediocentro defensivo. Cuando finalmente las cosas no funcionaron contra Paraguay, Kimmich fue retirado de ese puesto y desplazado al centro, donde aficionados, compañeros y expertos prefieren verlo de todos modos.

Debido a la falta de opciones en el lateral derecho, eso antes no era posible desde la perspectiva de Nagelsmann, pero precisamente esa alternativa podría abrírsele ahora a Jürgen Klopp con Philipp Treu. «No es ningún secreto que sería un sueño para mí salir algún día al campo con el águila en el pecho», confesó Treu en Sky.

Getty Images

En cierto modo, el futbolista del Friburgo se parece a un antiguo protegido del BVB al que Klopp hizo grande en su día: Kevin Großkreutz. Cuando hizo falta, en la temporada 2013/14 tuvo que actuar de repente como lateral derecho en el Dortmund pese a ser un jugador de perfil ofensivo, y lo hizo tan bien que incluso fue convocado para el Mundial de Brasil, aunque el seleccionador Jogi Löw no lo utilizó durante el torneo. Con mucho compromiso, un despliegue incansable y un gran físico, no solo brilló Großkreutz con Klopp en los Schwarz-Gelben, sino también Philipp Treu el año pasado en el Sport-Club. Son cualidades que, por lo que parece, el nuevo seleccionador valora mucho en esa posición.

Philipp Treu: «Sé que aún me falta un trecho para la selección»

«Sé que aún me falta un trecho para la selección», dijo Treu a finales de marzo en kicker, aunque entre tanto esa distancia debería haberse reducido aún más. Hace tres años y medio, la camiseta con el águila en el pecho seguía siendo para Treu un sueño casi inalcanzable: aunque era capitán en el Sport-Club, solo lo era del segundo equipo en la 3. Liga.

Cuando en el verano de 2023 llegó el momento de decidir cómo seguiría su camino, Treu optó no por ascender al plantel de la Bundesliga como un jugador de complemento con pocas perspectivas de minutos, sino por salir: por 500.000 euros se marchó al FC St. Pauli, a la 2. Bundesliga. El siguiente paso hacia arriba, bien pensado y elegido con cautela. Con el equipo hamburgués ascendió de inmediato y también disputó la temporada 2024/25 en la Bundesliga, en la que el St. Pauli logró la permanencia.

Getty Images

Ya como jugador de la Bundesliga, en 2025 llegó el siguiente paso, y ese lo llevó de vuelta a Friburgo. «Philipp ha tenido una evolución fantástica y estamos encantados con su regreso», dijo el director deportivo del SCF, Klemens Hartenbach. Por Treu, formado en la cantera del club, el Friburgo puso sobre la mesa 5,5 millones de euros, once veces la cantidad que había ingresado por él dos años antes. Debía ser una inversión rentable, porque entretanto el valor de mercado del jugador de 25 años ha alcanzado los 15 millones de euros. «Estoy muy contento con cómo han ido las cosas en los últimos meses, pero siempre tengo hambre», dijo Treu a kicker.

Y precisamente ese hambre es el que, como ha demostrado el pasado más que claramente, quiere ver el nuevo seleccionador Jürgen Klopp en sus jugadores. A partir de ahora no debería ser distinto en la selección nacional. Como además Philipp Treu puede solucionar el problema del lateral derecho, no sería una gran sorpresa que en septiembre pudiera dar el siguiente paso y hacer realidad su sueño de jugar con el equipo de la DFB. Entonces Jürgen Klopp dará su lista de 26 jugadores para los próximos compromisos de la Nations League, y Philipp Treu es un firme candidato para una de esas plazas.