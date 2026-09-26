La selección de Arabia Saudí se tomó la revancha frente a su homóloga de Omán en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", con recuerdos que datan de hace 17 años.

La selección saudí se enfrentó a su homóloga omaní este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

Arabia Saudí firmó una primera parte histórica, ya que logró marcar 3 goles y creó numerosas ocasiones ante la portería de la selección de Omán.

Según el diario saudí "Al Riyadiah", esta es la primera vez que "el Verde" termina la primera parte marcando al menos 3 goles en la Copa del Golfo Arábigo desde la edición del Golfo 19 en 2009.

En aquella edición, la selección saudí terminó la primera parte de su partido contra Yemen con un contundente 5-0, el 8 de enero de 2009, en la segunda jornada de la competición del segundo grupo, antes de que el encuentro finalizara con un 6-0.

Lo curioso es que aquella edición fue testigo de un enfrentamiento histórico entre Arabia Saudí y Omán, precisamente en el partido final, que terminó con un empate sin goles, antes de que "el Verde" perdiera el título en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que el último partido en general en el que la selección saudí terminó la primera parte marcando 3 goles fue también ante Yemen, en junio de 2021, dentro de las eliminatorias del Mundial de 2022 en Catar, y el encuentro finalizó con el mismo resultado.