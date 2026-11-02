El sitio web oficial del Real Madrid puso el foco sobre el árbitro italiano Maurizio Mariani, quien se encargará de dirigir el enfrentamiento del conjunto blanco ante el AEK de Atenas, previsto para la noche del miércoles, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Real Madrid confirmó a través de su sitio web oficial la designación de Mariani para dirigir el partido que se disputará en el estadio OPAP Arena, a las 20:45, hora de El Cairo, señalando que el próximo enfrentamiento será el cuarto en el que el árbitro italiano dirija un encuentro del equipo en la Champions League.

Recuerdos dispares con el árbitro italiano

El sitio web oficial del club repasó los tres partidos anteriores que Mariani dirigió al Real Madrid en la competición continental, que depararon resultados dispares para el conjunto blanco.

Próximos partidos AEK Liga de Campeones 12:45 RMA

El comienzo fue ante el Leipzig en la fase de grupos de la temporada 2022-2023, cuando el Real Madrid logró la victoria por dos goles a cero.

En la temporada siguiente, en la que debutó con el equipo, el Real Madrid encajó una sorprendente derrota ante el Lille francés por un gol a cero, en el marco de la fase de liga de la temporada 2024-2025.

El tercer enfrentamiento, por su parte, fue ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la edición 2025-2026, en el que el conjunto blanco logró una amplia victoria por tres goles a cero.

El conjunto blanco espera que la cuarta experiencia sea la continuación de sus resultados positivos con el árbitro italiano, después de haber logrado dos victorias en los últimos tres partidos que le ha dirigido, al tiempo que busca evitar que se repita el escenario del enfrentamiento ante el Lille, que terminó con su derrota.