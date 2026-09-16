Marcel Sabitzer es, con 32 años y más de 600 partidos oficiales en el fútbol profesional, un viejo zorro al que probablemente nada pueda sacar de quicio con facilidad. El centrocampista, al servicio del Borussia Dortmund desde 2023, ya ha sido con frecuencia objeto de rumores y especulaciones de distinta índole.

En ese sentido, el pasado mercado de fichajes probablemente no haya sido uno especialmente llamativo para Sabitzer. Aun así, hubo cierto ruido en torno al austriaco, que se hizo más fuerte especialmente hacia el final del plazo de traspasos.

Eso tuvo que ver, por un lado, con su statu quo deportivo. Sabitzer vivió un permanente sube y baja en sus tres temporadas disputadas con el BVB. Demasiadas veces sus actuaciones dejaron que desear, demasiado pocas logró prolongar las fases brillantes, que sí las hubo. En resumen: a Sabitzer le faltó durante ese tiempo, pese a 117 apariciones oficiales, la regularidad necesaria para ser a largo plazo un titular indiscutible.

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¿Cuándo expira el contrato de Marcel Sabitzer con el BVB?

Lo fue en la pasada temporada, aunque eso se debió sobre todo a la ausencia por lesión de Felix Nmecha. Sabitzer fue titular 26 veces el curso pasado y, con cinco participaciones de gol, su balance fue escaso. Su perspectiva en el centro del campo o como mediocentro defensivo era limitada. Junto a Nmecha, el entrenador Niko Kovac dio cada vez más minutos a Jobe Bellingham.

Y como el contrato de Sabitzer expira a finales de junio de 2027 y el BVB fichó en Joey Veerman a un titular para su zona de juego, acabó de forma natural en el molino de rumores. Así, a mediados de agosto hubo mucha especulación cuando Sabitzer, en una reunión del equipo, protagonizó una "salida relámpago" y volvió a marcharse antes de que los últimos de sus compañeros llegaran al lugar de los hechos.

Desde hace dos semanas está claro: Sabitzer se quedará en el Borussia al menos hasta el parón invernal. Porque está "satisfecho" en Dortmund, como anunció su agente Roger Wittmann a Sky en el Deadline Day. En su actual club, Sabitzer puede jugar a "alto nivel", dejó saber Wittmann.

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Marcel Sabitzer tuvo "diez consultas diferentes" en verano

Así que eso no debió de ser necesariamente así en el caso de las "diez consultas diferentes" que, según el agente, recibió Sabitzer. El BVB seguro que no se habría negado si hubiera llegado una oferta acorde al mercado por el internacional, 102 veces internacional. Como no fue así, Sabitzer emprende en Dortmund una gira de despedida. "El próximo año", explicó Wittmann de forma significativa, su cliente podrá entonces sopesar todas las opciones.

Ninguna opción será entonces el Borussia. El club no planea renovar con Sabitzer. Y por una buena razón: no solo ha cumplido de forma insuficiente con las expectativas en lo deportivo, sino que además gana muchísimo dinero. Se estima que Sabitzer, por quien en su día se pagaron 19 millones de euros al Bayern, percibe ocho millones de euros brutos al año. Los nuevos fichajes, entre ellos Veerman, Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, deberían cobrar como máximo la mitad cada uno.

Se trata, por tanto, de una historia demasiado conocida y al mismo tiempo dolorosa para el BVB: jugadores que, en comparación con el rendimiento ofrecido, reciben demasiado dinero y agotan sus contratos muy bien remunerados. Así ocurrió, por ejemplo, con Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle o Salih Özcan. ¿Quién podría reprochárselo?

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"Botella": la mujer de Marcel Sabitzer se enfrenta a un usuario maleducado

La respuesta es simple: ¡la gente en las redes sociales, por supuesto! Allí, Sabitzer fue señalado hace ya tiempo como el villano por sus actuaciones demasiado flojas en demasiadas ocasiones. Últimamente, la situación incluso escaló hasta el punto de que Katja, la esposa de Sabitzer, intervino en Instagram.

Un usuario había escrito bajo una publicación con las declaraciones de Wittmann que de verdad había "esperado que nos libráramos de esa botella". La mujer de Sabitzer, ganadora en 2014 del programa de televisión 'Der Bachelor', respondió: "Me encantaría saber qué has conseguido tú en la vida". La réplica maliciosa fue: "Yo participé en Bachelor, ¿y tú?". La mujer de Sabitzer respondió de nuevo: "Buah, sois todos muy malos. Tu respuesta lo dice todo sobre ti. No sabes nada de mi vida".

El problema de Sabitzer es que, para muchos en el entorno del BVB, está considerado una carga heredada. Representa al Dortmund de años anteriores, que invertía mucho dinero en traspasos y salarios para jugadores consolidados y algo mayores, pero que ofrecían muy poco a cambio. El enfoque realmente refrescante de la nueva dirección deportiva y la pasada ventana de fichajes del inquieto director deportivo Ole Book alimentaron recientemente la esperanza de que también se desprendieran de jugadores como Sabitzer o Ramy Bensebaini y Emre Can.

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Marcel Sabitzer, utilizado últimamente en el BVB en la banda ofensiva

Es muy posible que para ello solo haya que esperar un año más. Hasta la fecha, ni mucho menos se puede decir que Sabitzer no pueda aportar valor al equipo.

Kovac valora su experiencia, su forma agresiva de jugar y su flexibilidad. Eso también forma parte de la verdad: Sabitzer es uno de esos interiores polivalentes de los que el BVB ha tenido claramente demasiados en la plantilla en los últimos tiempos. Su falta de regularidad también tiene que ver con que Sabitzer apenas jugó durante un periodo largo en la misma posición.

Eso también marcará su año designado como el último en Dortmund. Con Nmecha, Bellingham y Veerman, el centro está cubierto. Sabitzer deberá, como en la selección austriaca, en la que debido a la alta carga de los últimos años hará una pausa en el futuro, desplazarse a ambas bandas ofensivas y a los medios espacios. Hasta ahora, Kovac no le ha dado ninguna titularidad en la Bundesliga.

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Marcel Sabitzer probablemente solo será ya un jugador de rotación en el BVB

Sin embargo, contra el Villarreal en la Champions League, Sabitzer sí jugó de inicio y dejó una actuación convincente, en la que mostró mucha intensidad y varias buenas recuperaciones de balón. También como revulsivo, rebautizado por Kovac como "finisher", rindió últimamente de forma correcta. Sabitzer asistió hace poco el gol de chilena de Nmecha contra el Paderborn.

Si ninguno de sus competidores se lesiona, todo apunta a que el papel de Sabitzer como jugador de rotación ya no cambiará demasiado. A no ser que logre todavía en la posición ofensiva la eficacia con la que allí actúa como jugador del Dortmund en la ÖFB: en 31 partidos internacionales desde 2023, Sabitzer ha marcado unos notables 13 goles. Antes de su etapa en el BVB, solo había marcado seis tantos en 42 encuentros.

Marcel Sabitzer: sus datos de rendimiento en el BVB