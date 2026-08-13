Niko Kovac y Maximilian Beier hablan a menudo, algo que el internacional alemán ya reveló hace bastante tiempo. Y también mencionó que el entrenador del Borussia Dortmund le ha “hecho mejor”.

Bajo las órdenes del croata, Beier ha jugado hasta ahora 63 veces. Con ningún otro técnico disputó más partidos oficiales en su carrera el futbolista de 23 años. En ese periodo suma 16 goles y 14 asistencias en las estadísticas: cifras sólidas.

Ahora, según los Ruhr Nachrichten, en el pasado reciente hubo otra conversación entre Beier y Kovac. Con un resultado que también pudo verse en las dos apariciones de Beier hasta ahora en los amistosos de esta pretemporada de verano contra el FC Tokyo (1:0) y el FC Arsenal (3:2): Kovac cuenta con Beier como carrilero izquierdo o derecho, que sin balón completa la línea de cinco.

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Niko Kovac cuenta en el BVB con Maximilian Beier como carrilero

Ese papel, entonces exclusivamente por la banda izquierda, ya lo desempeñó Beier en cuatro de los últimos seis partidos de Bundesliga de la temporada pasada. Beier mostró actuaciones sólidas en esa posición, sin altibajos demasiado marcados ni hacia arriba ni hacia abajo. Logró dos asistencias y un gol en esos cuatro encuentros.

Que deba seguir así es, por parte de Kovac, una elección tan notable como cuestionable al mismo tiempo. A Beier no le hará demasiada gracia, eso sí se puede decir. “Desde que tengo uso de razón siempre he estado arriba y es ahí donde simplemente me siento más cómodo”, dijo Beier durante la gira asiática del BVB. No obstante, abrió su declaración con la frase, dictada por el deber: “También me gusta mucho jugar atrás por la izquierda o por la derecha, todavía no tan a menudo, pero también podría jugar ahí”.

Si depende de Kovac, todo apunta a que Beier puede olvidarse del condicional; parece que va a tener que hacerse amigo del carril. Al técnico de 54 años le gustan la ética de trabajo y la flexibilidad de Beier. “Es un jugador importante de nuestro equipo. Uno que puede ocupar varias posiciones. Maxi es un jugador que deja su propio yo en segundo plano. Quiere ayudar al equipo y también ha demostrado que puede rendir realmente bien tanto arriba como por fuera. Sé que Maxi lo dará todo, juegue donde juegue”.

¿Cuáles son las fortalezas de Maximilian Beier?

Ese debería ser el punto decisivo tanto para el entrenador como para el “destino” de Beier: la enorme intensidad de Beier en ambas direcciones del juego. Sin embargo, esta fortaleza se convierte en un inconveniente para el ex del Hoffenheim si por ello en el futuro no es utilizado donde, por perfil, realmente debería jugar: en una posición centrada en ataque.

“En mi caso ahí solo había un número: el diez”, dijo Beier hace ya muchos meses. Se refería a una hoja que Kovac repartió a los jugadores tras asumir el cargo. En ella debían escribir su posición favorita. En una doble punta o como segundo delantero en el centro y en los medio espacios por detrás del punta Serhou Guirassy: ahí es donde se ve Beier.

Al enviarlo a la banda, Kovac hace que los movimientos de Beier partan desde una posición de base demasiado retrasada. Así le priva de sus fortalezas habituales, porque allí está demasiado lejos de la portería rival. Su arrancada dinámica al espacio, el ataque a los espacios dentro del área y su peligro de gol no pueden lucir así de manera óptima.

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Por qué Maximilian Beier no es un carrilero

Estas cualidades se perciben rápidamente, aunque otra gran fortaleza de Beier resulta más bien discreta: su gran comprensión del juego. Beier hace muchos movimientos inteligentes; especialmente su comportamiento en la presión es excelente. Tiene una gran sensibilidad para el espacio, un buen juego posicional y actúa siempre al servicio del equipo.

En cambio, Beier apenas se acerca al perfil que se exige a un carrilero. En el repliegue ya dejó al descubierto carencias tácticas y defensivas, lo que tampoco resulta sorprendente si, como él, se ha formado como atacante. Rasgos específicos de la posición, como una buena protección defensiva, el juego posicional dentro de la línea y una alta calidad en los centros desde posiciones retrasadas, no forman parte del repertorio de Beier.

Que Beier ni es un jugador capaz de dar amplitud a un partido ni un regateador de uno contra uno ya podía apreciarse solo en sus propias acciones como carrilero. Porque Beier intenta siempre meterse hacia dentro y encontrar el camino al centro. Es ahí donde quiere y debe ir, porque ahí está, en cierto modo, su entorno natural. Sabe que en el centro tiene mayores perspectivas de que sus acciones salgan bien.

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La gestión de Niko Kovac con Maximilian Beier recuerda a Thomas Müller

De forma parecida a lo que en su día fue Thomas Müller en el Bayern, Beier es un intérprete de espacios. Lee las situaciones con rapidez, detecta cuándo sería posible un pase al espacio intermedio o cuándo podría acelerarse el juego. Con esos movimientos y desmarques se ofrece él mismo como opción de pase o fija a rivales para generar espacio para sus compañeros. Todo eso queda limitado en su variedad cuando Kovac utiliza a Beier como carrilero inverso.

Por cierto, Müller jugó entonces 60 veces bajo sus órdenes en Múnich. En 19 de esos partidos hizo jugar al símbolo del FCB como extremo derecho en el 4-3-3. La posición de segundo punta o de mediapunta libre, que Müller interpretó de forma tan sobresaliente antes y después, Kovac la había eliminado. En la banda, las fortalezas de Müller terminaron diluyéndose porque le faltaban velocidad y capacidad de regate. Por eso, con Kovac, Müller pisó cada vez más el banquillo en el récordman alemán, hasta que llegó la legendaria frase del “parche” y la evidente ruptura entre entrenador y jugador.

Más allá del componente interpersonal, la situación de Beier no es del todo diferente. Kovac sacrifica sus instintos individuales en favor de su propia fidelidad al sistema y satisface así su necesidad defensiva. Recompensa su espíritu de sacrificio para el equipo con tareas especiales en una posición que no es la suya. Que Beier lo asuma sin quejarse honra su carácter. Tácticamente, sin embargo, el recurso de Kovac sigue siendo un camino equivocado.