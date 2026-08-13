Niko Kovac y Maximilian Beier hablan a menudo, algo que el internacional alemán ya reveló hace tiempo. Y también mencionó que el entrenador del Borussia Dortmund lo ha "hecho mejor".

Bajo las órdenes del croata, Beier ha jugado hasta ahora 63 veces. Con ningún otro técnico disputó más partidos oficiales en su carrera el jugador de 23 años. En ese tiempo, sus números son de 16 goles y 14 asistencias, registros muy sólidos.

Ahora, según Ruhr Nachrichten, en el pasado reciente hubo otra conversación entre Beier y Kovac. Con un resultado que también pudo verse en las dos actuaciones de Beier hasta ahora en los amistosos de esta pretemporada veraniega contra el FC Tokyo (1:0) y el FC Arsenal (3:2): Kovac cuenta con Beier como carrilero izquierdo o derecho, que sin balón completa la línea de cinco.

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Niko Kovac planea en el BVB contar con Maximilian Beier como carrilero

Ese rol, entonces exclusivamente por la izquierda, ya lo desempeñó Beier en cuatro de los últimos seis partidos de la Bundesliga de la temporada pasada. Beier mostró actuaciones sólidas en esa posición, sin un impacto demasiado grande ni hacia arriba ni hacia abajo. Logró dos asistencias y un gol en esos cuatro encuentros.

Que esto deba seguir así es, por parte de Kovac, una elección tan llamativa como cuestionable. No le hará especialmente gracia a Beier, eso sí puede decirse. "Desde que tengo uso de razón siempre he estado arriba y es ahí donde simplemente me siento más cómodo", dijo Beier durante la gira asiática del BVB. No obstante, había introducido su declaración con esta frase cumplidora: "También me gusta mucho jugar atrás, por la izquierda o por la derecha; todavía no lo he hecho muy a menudo, pero también podría jugar ahí".

Si de Kovac depende, todo apunta a que Beier puede ir olvidándose del condicional: parece que tendrá que acostumbrarse al carril. Al técnico de 54 años le gustan la ética de trabajo y la flexibilidad de Beier. "Es un jugador importante de nuestro equipo. Uno que puede ocupar varias posiciones. Maxi es un futbolista que deja su propio yo en un segundo plano. Quiere ayudar al equipo y también ha demostrado que puede rendir realmente bien tanto arriba como por fuera. Sé que Maxi lo dará todo, juegue donde juegue".

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¿Cuáles son las fortalezas de Maximilian Beier?

Ese debe de ser el punto decisivo tanto para el entrenador como para el "destino" de Beier: la enorme intensidad de Beier en las dos direcciones del juego. Sin embargo, esa fortaleza se convierte en una desventaja para el ex del Hoffenheim si por ello en el futuro no es utilizado donde realmente debería jugar por perfil: en una posición centrada del ataque.

"En mi caso solo había un número: el diez", dijo Beier hace ya muchos meses. Se refería a un papel que Kovac repartió a los jugadores tras asumir el cargo. En él debían escribir su posición favorita. En la doble punta o como segundo delantero en el centro y en los medios espacios por detrás del referente ofensivo Serhou Guirassy: ahí es donde se ve Beier.

Al mandarlo a la banda, Kovac hace que los movimientos de Beier arranquen desde una posición de partida demasiado retrasada. Con ello priva a Beier de sus fortalezas habituales, porque allí está demasiado lejos de la portería rival. Su arranque dinámico al espacio, su ataque de los espacios dentro del área y su peligro de gol no pueden lucir así de manera óptima.

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Por qué Maximilian Beier no es un carrilero

Estas capacidades se perciben rápidamente, aunque otra gran fortaleza de Beier resulta más bien discreta: su gran comprensión del juego. Beier hace muchos movimientos inteligentes; especialmente su comportamiento al iniciar la presión es excelente. Tiene una gran sensibilidad para el espacio, un buen juego posicional y actúa siempre al servicio del equipo.

En cambio, Beier apenas se acerca al perfil que exige la posición de carrilero. En el repliegue ya dejó ver carencias tácticas y defensivas, algo que tampoco sorprende cuando, como él, uno ha sido formado como atacante. Rasgos específicos de la posición como una buena cobertura defensiva, el juego posicional dentro de la línea y una alta calidad en los centros desde posiciones retrasadas no forman parte del repertorio de Beier.

Que Beier no es ni un jugador que pueda dar amplitud a un partido ni un regateador de uno contra uno ya se apreciaba solo con sus propias acciones como carrilero. Porque Beier intenta siempre irse hacia dentro y encontrar un camino hacia el centro. Ahí es donde quiere y debe ir, porque ahí está, en cierto modo, su entorno natural. Sabe que en el centro tiene mayores posibilidades de realizar acciones exitosas.

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La gestión de Niko Kovac con Maximilian Beier recuerda a Thomas Müller

De forma parecida a lo que fue en su día Thomas Müller en el Bayern, Beier es un intérprete de espacios. Lee las situaciones con rapidez, detecta cuándo sería posible un pase al espacio intermedio o cuándo podría acelerarse el juego. Con esos movimientos y desmarques se hace jugable él mismo o fija a rivales para generar espacio para sus compañeros. Todo eso se ve frenado en su variedad cuando Kovac utiliza a Beier como carrilero inverso.

Müller, por cierto, disputó entonces 60 partidos a sus órdenes en Múnich. En 19 de ellos hizo jugar por la banda derecha, en un 4-3-3, a este símbolo del Bayern. Kovac había eliminado la posición de segunda punta o de diez libre, que Müller interpretó de forma tan sobresaliente antes y después. En la banda, las fortalezas de Müller acabaron diluyéndose porque le faltaban velocidad y capacidad de regate. Por eso, bajo Kovac, Müller se quedaba cada vez más en el banquillo en el campeón récord alemán, llegó la legendaria frase del "parche" y la ruptura evidente entre entrenador y jugador.

Al margen del componente interpersonal, la situación de Beier no es del todo distinta. Kovac sacrifica sus instintos individuales en favor de su propia fidelidad al sistema y con ello satisface su necesidad defensiva. Recompensa su entrega al equipo con tareas especiales fuera de posición. Que Beier acepte esto sin quejarse honra su carácter. Tácticamente, sin embargo, el truco de Kovac sigue siendo un callejón sin salida.