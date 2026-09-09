No hay duda: a Borussia Dortmund tampoco le faltaron en las últimas temporadas centrocampistas muy válidos, tanto ofensivos como defensivos. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt y, hasta el parón invernal de la temporada pasada, también Pascal Groß son perfiles distintos, pero todos tienen sus cualidades. Lo que, sin embargo, les une es que el entrenador Niko Kovac aparentemente no confiaba en ninguno de ellos para construir de verdad el juego del Dortmund por el centro.

Ni siquiera hace falta reprochárselo: Kovac ha demostrado a lo largo de su carrera como entrenador que, en general, no es precisamente partidario de una salida de balón por dentro y que, sobre todo bajo la presión del rival, prefiere el pase rápido hacia la banda. Si al juego del BVB en la pasada temporada se le atribuyó cierta pobreza creativa, también se debió a que los centrocampistas tenían comparativamente poco contacto con el balón y a que los jugadores de banda podían ser marcados con relativa facilidad en los costados.

¿Cuántos toques de balón sumó Joey Veerman para el BVB contra el Villarreal?

Este verano, sin embargo, el BVB ha fichado a un jugador al que ni siquiera Kovac puede, o quiere, quitarle de la cabeza el juego por dentro. Porque Joey Veerman no solo exige constantemente a sus compañeros que le jueguen el balón por el centro. Gracias a su impresionante calidad de pase, a una inteligencia táctica no menos notable y a un sentido del timing que recuerda a metrónomos como Rodri, Toni Kroos o Andrea Pirlo, suele hacer cosas bastante buenas con los balones que recibe.

Si en el afortunado 3-2 ante el TSG Hoffenheim en la Bundesliga, tras entrar desde el banquillo, aportó por fin calma y estructura al juego del Dortmund, en el innecesariamente apretado 3-2 del debut en la Champions League ante el FC Villarreal actuó de inicio como un director de orquesta que hizo mejores a los compañeros que le rodeaban. Felix Nmecha a su lado en el doble pivote, Marcel Sabitzer por delante a la izquierda, Konstantinos Karetsas hasta su lesión y luego Ethan Nwaneri por delante a la derecha no solo le pasaron el balón con frecuencia a Veerman, sino que además lo recibieron de vuelta de él en posiciones todavía mejores que antes.

Sumó 99 toques de balón contra el Villarreal, una cifra notable incluso para un centrocampista cuyo entrenador no se llame Niko Kovac y que represente un estilo de juego algo más dominante que el técnico del BVB. De sus 87 pases, 82 encontraron a un compañero, y también impresionó la variedad tanto de los pases como de sus destinatarios. Veerman jugó el balón prácticamente a todos y desde cualquier posición del campo, y además bajo la presión del rival. Que Veerman, al igual que su referente Pirlo, no sea ni el más rápido ni el más dinámico, apenas se nota cuando, como ante el Villarreal, pierde muy pocos balones y también bajo presión juega pases inteligentes.

¿Qué dijo Niko Kovac sobre Joey Veerman?

«Con el balón es realmente muy bueno, por eso también lo fichamos: precisamente para encontrar soluciones incluso en estos espacios reducidos, cuando la presión del rival se hace tan grande», había elogiado Kovac al neerlandés ya tras el partido contra el Hoffenheim. Ante el Villarreal, el rey de las asistencias de la pasada temporada en la Eredivisie (14 asistencias) estuvo incluso mejor. A más tardar después de este partido, se entiende por qué Veerman, llegado del PSV Eindhoven por unos 22 millones de euros, ya había sido señalado por algunos expertos antes del inicio de la temporada como el mejor fichaje de la Bundesliga.

Si sigue así, Joey Veerman no solo podría ser en Dortmund el jugador que Borussia Dortmund llevaba buscando y que le da al BVB aquello de lo que tanto había carecido últimamente: también podría ser el futbolista que cure a Niko Kovac de su latente fobia al centro. Algo que quizá sería una noticia aún mejor.



