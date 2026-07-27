La Liga Profesional Saudí ha reconsiderado una de sus decisiones más polémicas del último periodo, después de acordar aplazar la aplicación de las disposiciones del artículo 13.1 del reglamento de la competición, relativo a la inscripción de jugadores jóvenes, en un paso que llega tras una amplia oleada de objeciones que acompañó al anuncio de la nueva normativa.

La Liga decidió posponer la entrada en vigor del artículo que exige que la lista adicional de jugadores jóvenes incluya únicamente futbolistas saudíes o nacidos en el Reino, de modo que su aplicación comenzará a partir de la temporada 2028-2029 en lugar de la fecha fijada anteriormente.

La Liga explicó que la decisión responde a su interés por el trabajo conjunto con los clubes y por concederles el tiempo suficiente para reorganizar sus planes de contratación, en línea con las políticas orientadas a desarrollar el fútbol saudí y mejorar el entorno de competencia.

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En su comunicado aseguró que la modificación no representa un retroceso respecto a los objetivos del proyecto, sino que otorga a los clubes un periodo de transición que les permite adaptarse a la nueva normativa, manteniendo la estabilidad de la competición y sin perjudicar sus planes técnicos y de inversión.

La Liga añadió que la actualización del reglamento busca, en esencia, ordenar las listas de jugadores y proteger el mecanismo de inscripción, además de respaldar la participación de los jugadores saudíes y nacidos en el país con el primer equipo y las categorías inferiores, al considerarlo uno de los ejes principales para desarrollar el talento nacional.

La Liga concluyó subrayando que la adopción del nuevo marco temporal garantizará una aplicación más eficaz de la decisión y logrará el equilibrio entre los aspectos organizativos y las necesidades de los clubes, en favor de los objetivos de desarrollo de la Liga Saudí a largo plazo.

Los últimos días habían sido testigos de un estado de rechazo e indignación por parte de algunos clubes hacia la Liga, antes de que se diera marcha atrás en la decisión.