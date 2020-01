Recta final para el Atlético de Madrid: Cavani vuelve a quedarse fuera de la convocatoria del PSG

Tuchel confirmó que no está convocado para el duelo de la Copa de Francia pero aclara que "no hay noticias de su futuro".

El fichaje de Edinson Cavani por el está siendo uno de los culebrones del mercado de enero de 2020 y este martes se ha escrito un nuevo capítulo después de que el uruguayo haya vuelto a quedar fuera de la citación del para disputar su próximo duelo de la Copa de ante el Pau.

Thomas Tuchel ha confirmado su ausencia en la lista de convocados pero ha querido aclarar que no hay novedades de última hora con su salida del club parisino: "Edi Cavani no estará con el equipo mañana. Necesito hablar con Layvin Kurzawa. Pero hoy no hay noticias sobre su futuro en París".

A falta de tres días para el cierre del mercado de fichajes, el Atleti y el PSG no han llegado a un acuerdo para satisfacer el deseo del jugador de continuar con su carrera en el Wanda Metropolitano a las órdenes de Diego Simeone aunque las diferencias ya son económicas.