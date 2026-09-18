¡Récord pulverizado! Harry Kane, del Bayern de Múnich, se hace ante el Union con el siguiente récord de la Bundesliga

El capitán de la selección inglesa marcó en el partido de Bundesliga del FCB el gol que suponía momentáneamente el 2-0 desde el punto de penalti en el minuto 39. Fue el gol número 100 de Kane en la máxima categoría alemana. Nadie alcanzó esa marca más rápido que Kane.

El jugador de 33 años solo necesitó 98 partidos para llevar su cuenta goleadora a las tres cifras. El récord en este apartado lo ostentaba anteriormente el exjugador del Colonia Dieter Müller, que necesitó 129 encuentros antes de alcanzar la barrera de los 100 goles en la Bundesliga el 25 de septiembre de 1977.

Hasta su gol, Kane apenas había aparecido en el duelo ante los berlineses y había estado desaparecido dentro del área. Su penalti, en su noveno contacto con el balón, lo lanzó con potencia e imparable para el guardameta Frederik Rönnow a la escuadra izquierda. Fue su segundo gol de la temporada en la cuarta jornada para el máximo goleador de las tres últimas temporadas.

En total, Kane ha marcado 151 goles en 154 partidos con el Bayern desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023. En la clasificación histórica de goleadores del campeón récord, el jugador de 33 años ocupa ya la séptima posición.

El penalti llegó después de una falta del lateral izquierdo del Union, Tom Rothe, sobre el extremo derecho del Bayern Michael Olise. Ambos protagonizaron toda una serie de duelos. En el mencionado, el exjugador del Dortmund pisó el pie de Olise tras un breve amago y, en consecuencia, el árbitro Benjamin Brand señaló el punto de penalti.

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Además de Kane, en la primera parte también marcaron ante unos visitantes desbordados en el Allianz Arena Jamal Musiala (18') y Olise (43'). Ambos firmaron goles de bella factura. Sin embargo, el hambre de gol de Kane todavía no estaba saciada y, poco después de la reanudación, cabeceó a corta distancia un centro medido de Olise para hacer el 4-0 (54').